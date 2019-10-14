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Çağının yenisi: Avni Lifij ve eserleri (12 Ocak'a kadar Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi'nde)

1886 - 1927 yılları arasında yaşayan Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij bine yakın eseri Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) sergileniyor. Sabancı Holding'in katkılarıyla “Avni Lifij. Çağının Yenisi” adıyla sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür gibi farklı türdeki eserlerine ev sahipliği yapan sergi 12 Ocak 2020'ye dek görülebilecek.

  • 1

    KIRMIZI KİTAPLI OTOPORTRE

    KIRMIZI KİTAPLI OTOPORTRE

    Kırmızı Kitaplı Otoportre / Self-portrait with a Red Book 

    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas 

    45,5 x 63 cm

    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection

  • 2

    PİPOLU ADAM

    PİPOLU ADAM
    Pipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi / Man with a Pipe: Self-portrait of the Artist, 1908-1909
    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    65 x 46 cm
    MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
    MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
    Env. no / Inv. no 737/3635

  • 3

    SANATKâRIN KENDİ PORTRESİ

    SANATKâRIN KENDİ PORTRESİ
    Sanatkârın Kendi Portresi / The Artist’s Self-portrait
    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    41 x 31 cm
    MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
    MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
    Env. no / Inv. no 741/3639
  • 4

    SON OTOPORTRE

    SON OTOPORTRE

    Son Otoportre / The Last Self-portrait
    Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
    26,7 x 18,8 cm
    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection
  • 5

    LİFİJ'İN BABASI ABDULLAH EFENDİ

    LİFİJ'İN BABASI ABDULLAH EFENDİ
    Lifij'in Babası Abdullah Efendi / Portrait of Lifij's Father Abdullah Efendi
    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    38 x 32 cm
    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection

  • 6

    LİFİJ’İN ANNESİNİN PORTRESİ

    LİFİJ’İN ANNESİNİN PORTRESİ

    Lifij’in Annesinin Portresi / Portrait of Lifij’s Mother

    Kâğıt üzerine karakalem / Pencil on paper

    28,7×20,2 cm

    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection

     

  • 7

    HARİKA SİREL LİFİJ'İN PORTRESİ

    HARİKA SİREL LİFİJ'İN PORTRESİ
    Harika Sirel Lifij'in Portresi / Portrait of Harika Sirel Lifij, 1922

    Ahşap üzerine yağlıboya / Oil on wood
    46,3 x 37,8 cm

    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection
    Sağda / Right: “1338 Mart” [1922]

    Solda / Left: “A. Lifij’den Harika’ya” / “From A. Lifij to Harika”

  • 8

    BALIKLAR

    BALIKLAR
    Balıklar / Fish, 1904

    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    48 x 17,4 cm

    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
  • 9

    KURUKAFALI KİTAPLI ÖLÜDOĞA

    KURUKAFALI KİTAPLI ÖLÜDOĞA
    Kurukafalı Kitaplı Ölüdoğa / Still Life with Skull and Book, 1907-1908

    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    44,5 x 53,5 cm

    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
  • 10

    KALKINMA-BELEDİYE FAALİYETİ

    KALKINMA-BELEDİYE FAALİYETİ
    Kalkınma-Belediye Faaliyeti / Progress-Municipality Works

    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    173,5 x 505 cm

    MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
    MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
    Env. No./Inv. No: 1608 / 7310
  • 11

    İSİMSİZ

    İSİMSİZ

    İsimsiz/Untitled

    Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard

    14 x 29 cm

    Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection

     

  • 12

    KAYALIK VE DERE

    KAYALIK VE DERE
    Kayalık ve Dere/Cliff and River

    Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood
    25,9 x 20,9 cm

    Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection
  • 13

    KAYALIKLAR VE DERE

    KAYALIKLAR VE DERE

    Kayalıklar ve dere. Fotoğraf Avni Lifij

    Cliff and river. Photograph by Avni Lifij

    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection

     

  • 14

    ALEGORİ

    ALEGORİ
    Alegori/Allegory
    Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
    46 x 38,5 cm
    Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection
    Env. No/Inv. No 200-0119
  • 15

    TÜRBE

    TÜRBE
    Türbe/Tomb
    Duralit üzerine yağlıboya / Oil on hardboard
    28 x 46 cm
    Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
    Env. No / Inv. No 200-0138
  • 16

    MEZARLIKTA BİR TÜRBE

    MEZARLIKTA BİR TÜRBE
    Mezarlıkta bir türbe. Fotoğraf Avni Lifij
    Tomb in a cemetery. Photograph by Avni Lifij
    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection

  • 17

    MANZARA

    MANZARA
    Manzara/Landscape
    Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
    41,5 x 32,5 cm
    Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
    Env. No/Inv. No 200-0242
  • 18

    HAN KAPISI

    HAN KAPISI
    Han Kapısı/Inn’s Gate
    Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
    31,5 x 22 cm
    Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
    Env. No / Inv. No 200-0243

  • 19

    MİHRİŞAH SULTAN DAİRESİ

    MİHRİŞAH SULTAN DAİRESİ
    Mihrişah Sultan Dairesi/ Quarters of the Mihrişah Sultan
    Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood
    50 x 41 cm
    Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
    Env. No/Inv. No 200-0244
  • 20

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ
    Kanuni Sultan Süleyman Türbesi / Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent
    Kâğıt üzerine karakalem ve beyaz kalem / Black and white pencil on paper
    28,7 x 22,4 cm
    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection


  • 21

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ DIŞ BÖLÜMÜ

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ DIŞ BÖLÜMÜ
    Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Dış Bölümü / Outer Section of the Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent
    Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
    22 x 15,5 cm
    Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection

  • 22

    KARAGÜN

    KARAGÜN
    Karagün / The Dark Day, 1923
    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    93 x 119 cm
    Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Ankara Museum of Painting and Sculpture,
    Env. No / Inv.No: 0266
  • 23

    AKGÜN

    AKGÜN
    Akgün/The Bright Day, 1923
    Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
    93 x 119 cm

    Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Milli Kütüphane Koleksiyonu/
    Management of Libraries and Publications - National Library Collection,
    D.N./ACC.No:000087
  • 24

    MESİRE YERİNDE KADINLAR

    MESİRE YERİNDE KADINLAR

    Mesire Yerinde Kadınlar / Woman at the Recreation Park 

    Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard

    22,6 x 25 cm

    Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection

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