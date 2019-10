Çağının yenisi: Avni Lifij ve eserleri (12 Ocak'a kadar Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi'nde)

1 KIRMIZI KİTAPLI OTOPORTRE Kırmızı Kitaplı Otoportre / Self-portrait with a Red Book Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas 45,5 x 63 cm Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection

2 PİPOLU ADAM Pipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi / Man with a Pipe: Self-portrait of the Artist, 1908-1909

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

65 x 46 cm

MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /

MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection

Env. no / Inv. no 737/3635





3 SANATKâRIN KENDİ PORTRESİ Sanatkârın Kendi Portresi / The Artist’s Self-portrait

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

41 x 31 cm

MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /

MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection

Env. no / Inv. no 741/3639

4 SON OTOPORTRE

Son Otoportre / The Last Self-portrait

Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard

26,7 x 18,8 cm

Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection

5 LİFİJ'İN BABASI ABDULLAH EFENDİ Lifij'in Babası Abdullah Efendi / Portrait of Lifij's Father Abdullah Efendi

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

38 x 32 cm

Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection





6 LİFİJ’İN ANNESİNİN PORTRESİ Lifij’in Annesinin Portresi / Portrait of Lifij’s Mother Kâğıt üzerine karakalem / Pencil on paper 28,7×20,2 cm Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection

7 HARİKA SİREL LİFİJ'İN PORTRESİ Harika Sirel Lifij'in Portresi / Portrait of Harika Sirel Lifij, 1922



Ahşap üzerine yağlıboya / Oil on wood

46,3 x 37,8 cm



Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection

Sağda / Right: “1338 Mart” [1922]



Solda / Left: “A. Lifij’den Harika’ya” / “From A. Lifij to Harika”





8 BALIKLAR Balıklar / Fish, 1904



Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

48 x 17,4 cm



Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection

9 KURUKAFALI KİTAPLI ÖLÜDOĞA Kurukafalı Kitaplı Ölüdoğa / Still Life with Skull and Book, 1907-1908



Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

44,5 x 53,5 cm



Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection

10 KALKINMA-BELEDİYE FAALİYETİ Kalkınma-Belediye Faaliyeti / Progress-Municipality Works



Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

173,5 x 505 cm



MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /

MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection

Env. No./Inv. No: 1608 / 7310

11 İSİMSİZ İsimsiz/Untitled Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard 14 x 29 cm Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection

12 KAYALIK VE DERE Kayalık ve Dere/Cliff and River



Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood

25,9 x 20,9 cm



Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection

13 KAYALIKLAR VE DERE Kayalıklar ve dere. Fotoğraf Avni Lifij Cliff and river. Photograph by Avni Lifij Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection

14 ALEGORİ Alegori/Allegory

Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard

46 x 38,5 cm

Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection

Env. No/Inv. No 200-0119

15 TÜRBE Türbe/Tomb

Duralit üzerine yağlıboya / Oil on hardboard

28 x 46 cm

Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,

Env. No / Inv. No 200-0138

16 MEZARLIKTA BİR TÜRBE Mezarlıkta bir türbe. Fotoğraf Avni Lifij

Tomb in a cemetery. Photograph by Avni Lifij

Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection





17 MANZARA Manzara/Landscape

Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard

41,5 x 32,5 cm

Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,

Env. No/Inv. No 200-0242

18 HAN KAPISI Han Kapısı/Inn’s Gate

Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard

31,5 x 22 cm

Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,

Env. No / Inv. No 200-0243





19 MİHRİŞAH SULTAN DAİRESİ Mihrişah Sultan Dairesi/ Quarters of the Mihrişah Sultan

Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood

50 x 41 cm

Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,

Env. No/Inv. No 200-0244

20 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ Kanuni Sultan Süleyman Türbesi / Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent

Kâğıt üzerine karakalem ve beyaz kalem / Black and white pencil on paper

28,7 x 22,4 cm

Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection







21 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ DIŞ BÖLÜMÜ Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Dış Bölümü / Outer Section of the Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent

Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard

22 x 15,5 cm

Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection





22 KARAGÜN Karagün / The Dark Day, 1923

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

93 x 119 cm

Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Ankara Museum of Painting and Sculpture,

Env. No / Inv.No: 0266

23 AKGÜN Akgün/The Bright Day, 1923

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

93 x 119 cm



Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Milli Kütüphane Koleksiyonu/

Management of Libraries and Publications - National Library Collection,

D.N./ACC.No:000087