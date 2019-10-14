Çağının yenisi: Avni Lifij ve eserleri (12 Ocak'a kadar Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi'nde)
1886 - 1927 yılları arasında yaşayan Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij bine yakın eseri Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) sergileniyor. Sabancı Holding'in katkılarıyla “Avni Lifij. Çağının Yenisi” adıyla sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür gibi farklı türdeki eserlerine ev sahipliği yapan sergi 12 Ocak 2020'ye dek görülebilecek.
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1
KIRMIZI KİTAPLI OTOPORTRE
Kırmızı Kitaplı Otoportre / Self-portrait with a Red Book
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
45,5 x 63 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
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2
PİPOLU ADAMPipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi / Man with a Pipe: Self-portrait of the Artist, 1908-1909
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
65 x 46 cm
MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
Env. no / Inv. no 737/3635
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3
SANATKâRIN KENDİ PORTRESİSanatkârın Kendi Portresi / The Artist’s Self-portrait
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
41 x 31 cm
MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
Env. no / Inv. no 741/3639
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4
SON OTOPORTRE
Son Otoportre / The Last Self-portrait
Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
26,7 x 18,8 cm
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection
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5
LİFİJ'İN BABASI ABDULLAH EFENDİLifij'in Babası Abdullah Efendi / Portrait of Lifij's Father Abdullah Efendi
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
38 x 32 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
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6
LİFİJ’İN ANNESİNİN PORTRESİ
Lifij’in Annesinin Portresi / Portrait of Lifij’s Mother
Kâğıt üzerine karakalem / Pencil on paper
28,7×20,2 cm
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection
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7
HARİKA SİREL LİFİJ'İN PORTRESİHarika Sirel Lifij'in Portresi / Portrait of Harika Sirel Lifij, 1922
Ahşap üzerine yağlıboya / Oil on wood
46,3 x 37,8 cm
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection
Sağda / Right: “1338 Mart” [1922]
Solda / Left: “A. Lifij’den Harika’ya” / “From A. Lifij to Harika”
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8
BALIKLARBalıklar / Fish, 1904
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
48 x 17,4 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
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9
KURUKAFALI KİTAPLI ÖLÜDOĞAKurukafalı Kitaplı Ölüdoğa / Still Life with Skull and Book, 1907-1908
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
44,5 x 53,5 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu / Collection
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10
KALKINMA-BELEDİYE FAALİYETİKalkınma-Belediye Faaliyeti / Progress-Municipality Works
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
173,5 x 505 cm
MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu /
MSFAU Istanbul Painting and Sculpture Museum Collection
Env. No./Inv. No: 1608 / 7310
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11
İSİMSİZ
İsimsiz/Untitled
Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
14 x 29 cm
Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection
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12
KAYALIK VE DEREKayalık ve Dere/Cliff and River
Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood
25,9 x 20,9 cm
Nilüfer Sirel Koleksiyonu / Collection
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13
KAYALIKLAR VE DERE
Kayalıklar ve dere. Fotoğraf Avni Lifij
Cliff and river. Photograph by Avni Lifij
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection
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14
ALEGORİAlegori/Allegory
Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
46 x 38,5 cm
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection
Env. No/Inv. No 200-0119
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15
TÜRBETürbe/Tomb
Duralit üzerine yağlıboya / Oil on hardboard
28 x 46 cm
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
Env. No / Inv. No 200-0138
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16
MEZARLIKTA BİR TÜRBEMezarlıkta bir türbe. Fotoğraf Avni Lifij
Tomb in a cemetery. Photograph by Avni Lifij
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu/Collection
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17
MANZARAManzara/Landscape
Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
41,5 x 32,5 cm
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
Env. No/Inv. No 200-0242
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18
HAN KAPISIHan Kapısı/Inn’s Gate
Mukavva üzerine yağlıboya / Oil on pasteboard
31,5 x 22 cm
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
Env. No / Inv. No 200-0243
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19
MİHRİŞAH SULTAN DAİRESİMihrişah Sultan Dairesi/ Quarters of the Mihrişah Sultan
Kontrplak üzerine yağlıboya / Oil on plywood
50 x 41 cm
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu / Sakıp Sabancı Museum Collection,
Env. No/Inv. No 200-0244
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20
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİKanuni Sultan Süleyman Türbesi / Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent
Kâğıt üzerine karakalem ve beyaz kalem / Black and white pencil on paper
28,7 x 22,4 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection
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21
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ DIŞ BÖLÜMÜKanuni Sultan Süleyman Türbesi Dış Bölümü / Outer Section of the Tomb of Sultan Süleyman the Magnificent
Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
22 x 15,5 cm
Belkıs & Erdal Aksoy Koleksiyonu/Collection
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22
KARAGÜNKaragün / The Dark Day, 1923
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
93 x 119 cm
Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Ankara Museum of Painting and Sculpture,
Env. No / Inv.No: 0266
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23
AKGÜNAkgün/The Bright Day, 1923
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
93 x 119 cm
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Milli Kütüphane Koleksiyonu/
Management of Libraries and Publications - National Library Collection,
D.N./ACC.No:000087
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24
MESİRE YERİNDE KADINLAR
Mesire Yerinde Kadınlar / Woman at the Recreation Park
Karton üzerine yağlıboya / Oil on cardboard
22,6 x 25 cm
Ayten & İ. Şazi Sirel Koleksiyonu / Collection