"Çanakkale Destanı" simülasyonla anlatıldı

1 İleri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odası ve bir müzenin bulunduğu Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 103 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine adeta yeniden yaşatıyor.

2 8 bin 600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, iki odada üç boyutlu filmler, üç ayrı odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor.

3 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı açıklamada, merkezde Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı, Osmanlı'nın savaşa nasıl girdiği, savaşın seyri, savaş sırasında Mehmetçiğin yaptığı muhteşem mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'e giden süreç ile bugüne kadar yapılan milli mücadele ve kalkınma seferberliğinin anlatıldığını söyledi.

4 Kaşdemir, merkezin, ziyaretçilerde milli şuurun uyandırılması, ecdadın yaptığı mücadele ve fedakarlığın anlatılması bakımından önemli bir görevi icra ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Hedefimiz burayı çok fazla kişiye ziyaret ettirmek. Özellik gençlerimizin daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Bundan dolayı 18 yaşa kadar giriş ücreti alınmıyor. Üniversite öğrencilerine ise indirim uyguluyoruz. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan da ücret almıyoruz. Merkezimizi açıldığı günden bu yana 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor."

5 Tarihi Yarımada'ya son 15 yılda verilen destek ve hizmetin arttığını vurgulayan Kaşdemir, "Biz de Çanakkale ruhunun, gelecek kuşaklara aktarılması bakımından çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarihi alana gelen her ziyaretçinin mutlaka Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne uğramalarını istiyoruz. Buradaki o maneviyatı hissettikleri zaman Çanakkale ruhunu, nefes nefes ciğerlerine çekmiş olacak ve tarihi alandaki ziyaretleri, çok farklı ve anlamlı bir boyut kazanacak." ifadelerini kullandı.

6 Kaşdemir, merkezin alt bölümünde iki katlı bir müzenin olduğunu belirterek, "Müzede dönemin savaş kıyafetleri, savaş aletleri belgeler sergileniyor. Buraya gelen her ziyaretçi, kendini, adeta Çanakkale Savaşları'nın atmosferi içinde buluyor. Ayrıca merkezi yaklaşık 50 bin yabancı ziyaret etti. Türk ve yabancı ziyaretçilerin daha çok buraya uğraması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. İşte Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nden yansıyan diğer kareler...

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