Çanakkale ruhu mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna başladı

DHA 04.07.2020 - 15:41
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale ruhunun tüm Türkiye'yi dolaşmasını sağlamak amacıyla 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' oluşturdu.
18 Mart törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yolcu edilerek, Türkiye'yi dolaşmaya başlaması planlanan mobil müze, pandemi süreci sebebiyle törenlerin iptal olması üzerine yola çıkamadı.
Normalleşme süreciyle birlikte mobil müzenin Türkiye turuna başlaması kararlaştırıldı. Çanakkale'de İskele Meydanı'na getirilen mobil müze, yolculuğu başlamadan önce ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gezildi. Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'na ait objelerden oluşan TIR'daki müzeyi gezdirdiği protokol üyelerine bilgiler verdi.