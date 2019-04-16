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Çanakkale Savaşı’ndan görülmemiş fotoğraflar (Cephenin öteki yüzü)

İngiliz arşivlerinden çıkarılan Çanakkale Savaşı’ndan kalma 168 fotoğraf, açık arttırmayla satılacak. Albüm, cephenin İngiliz gözüyle çekilen karelerini içeriyor

  • 1

    Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Gelibolu Savaşı'na ait fotoğraflar, görücüye çıkıyor.

  • 2

    İngiliz arşivlerinden çıkarılan 1915-1916 yılları arasındaki Gelibolu muharebesinden kalma 168 fotoğraf, İngiliz C&T Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satılacak.
  • 3

    Gelibolu Yarımadası'ndaki 11 aylık kamp hayatını yansıtan albümde, savaş koşullarını gösteren birbirinden ilginç kareler yer alıyor.

  • 4

    Fotoğraflardan birinde, esir düşen bir Türk askerinin Avustralyalı askerin saçını kestiği bir kare yer alıyor.
  • 5

    Başka bir fotoğrafta ise bir İngiliz askerinin yaralı Türk askerine su verdiği görülüyor.

  • 6

    Albümde, sıcaktan bunalan askerlerin çıplak bir şekilde atlarıyla birlikte denize girdiğini gösteren bir fotoğrafda var.
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    Müzayede evi uzmanı Tim Harper, fotoğrafların sıra dışı bir şekilde kaliteli görüntülere sahip olduğunu ifade etti.
  • 8

    24 Nisan'da gerçekleşecek müzayedede fotoğraf albümünün 900 sterlinden (yaklaşık 6 bin 900 TL) alıcı bulması bekleniyor.
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    İşte o fotoğraflardan bazıları
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