Çanakkale Savaşı’ndan görülmemiş fotoğraflar (Cephenin öteki yüzü)

İngiliz arşivlerinden çıkarılan Çanakkale Savaşı’ndan kalma 168 fotoğraf, açık arttırmayla satılacak. Albüm, cephenin İngiliz gözüyle çekilen karelerini içeriyor
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Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Gelibolu Savaşı'na ait fotoğraflar, görücüye çıkıyor.
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İngiliz arşivlerinden çıkarılan 1915-1916 yılları arasındaki Gelibolu muharebesinden kalma 168 fotoğraf, İngiliz C&T Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satılacak.
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Gelibolu Yarımadası'ndaki 11 aylık kamp hayatını yansıtan albümde, savaş koşullarını gösteren birbirinden ilginç kareler yer alıyor.
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Fotoğraflardan birinde, esir düşen bir Türk askerinin Avustralyalı askerin saçını kestiği bir kare yer alıyor.
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Başka bir fotoğrafta ise bir İngiliz askerinin yaralı Türk askerine su verdiği görülüyor.
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Albümde, sıcaktan bunalan askerlerin çıplak bir şekilde atlarıyla birlikte denize girdiğini gösteren bir fotoğrafda var.
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Müzayede evi uzmanı Tim Harper, fotoğrafların sıra dışı bir şekilde kaliteli görüntülere sahip olduğunu ifade etti.
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24 Nisan'da gerçekleşecek müzayedede fotoğraf albümünün 900 sterlinden (yaklaşık 6 bin 900 TL) alıcı bulması bekleniyor.
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İşte o fotoğraflardan bazıları
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