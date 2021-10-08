Gölcük, Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Troya Kazı Başkanlığının danışmanlığında ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ana kentin sınırlarının dışındayız fakat Aşağı Şehir sınırları içindeyiz. Üzerinde bulunduğumuz bölgede geç Roma, erken Bizans dönemlerine ilişkin buluntular söz konusu ve onlardan birinin yanındayız. Bizans dönemine ait belki de bir villanın taban mozaiği kazılıyor" dedi.