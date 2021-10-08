Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 12:54
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, açık hava müzesi niteliğindeki Troya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.
Antik kentin girişindeki "Aşağı Şehir" bölgesinde Troya Müzesi Müdürlüğü ile Troya Antik Kenti Kazı Başkanlığınca yapılan kazıda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait bir yapının zemininde mozaik bulundu.
Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yılbaşından itibaren Troya bölgesinde arkeolojik verilerin keşfinin sürdüğünü söyledi.
Gölcük, Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Troya Kazı Başkanlığının danışmanlığında ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ana kentin sınırlarının dışındayız fakat Aşağı Şehir sınırları içindeyiz. Üzerinde bulunduğumuz bölgede geç Roma, erken Bizans dönemlerine ilişkin buluntular söz konusu ve onlardan birinin yanındayız. Bizans dönemine ait belki de bir villanın taban mozaiği kazılıyor" dedi.
Troya'da Tunç Çağı yerleşimini çok iyi bildiklerini vurgulayan Gölcük, bu ünlü kentin etrafında sürekli bir yapılaşma olduğunu aktardı.
Aslan, Tunç Çağı Troya'sında 150 yıldır özellikle kale yerleşiminin kazıldığını ve bu çalışmaların detaylı yayınlarının yapıldığını belirtti.
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