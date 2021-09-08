Çanakkale Assos Antik Kenti'nde 1300 yıllık pala ve balta bulundu

Yemeklerin servis edildiği, yiyecek ve içeceklerin saklandığı kaplara da rastladıklarını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizans dönemine ait kap kacaklardan elimizde büyük bir seri oluştu. Bunun da bize başka bir yerde bulduğumuz zaman kap kacakların biçimlerini ve dönemlerini daha iyi belirlemek için bir şans tanıdığını görebiliriz."