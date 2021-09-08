Çanakkale Assos Antik Kenti'nde 1300 yıllık pala ve balta bulundu

Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 11:50
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde yer alan Assos Antik Kenti, yer üstünde kalan zenginliğinin yanı sıra kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerle geçmişe ışık tutuyor.
Türk bilim insanlarınca yaklaşık 40 yıldır kazı çalışması yürütülen kentte yeni verilere ulaşıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteğiyle sürdürdüklerini söyledi.
Assos'un son iskan tarihi olan Bizans dönemine yönelik çalıştıklarını belirten Arslan, şu bilgileri paylaştı:
"Kazı yaptığımız yerler ağırlıklı olarak konut olarak kullanılan yapılar. Sistemli bir şekilde kazı yaparak bütün mekanlardaki buluntuları, parçaları toplayarak, bunları istatistik ve uzun süren çalışmalar sonrasında adeta bir puzzle gibi bu kapları yeniden birleştirmeye çalışıyoruz."
Daha önce elde ettikleri buluntulardan birinin, pişmiş topraktan yapılmış ızgara olduğunu aktaran Arslan, "Bugün de günümüzde en kolay et pişirme yöntemlerinden biri. O dönemlerde de insanların eti mangal ya da ızgara üzerinde yaptıklarını görmekteyiz" dedi.
Arslan, tava niteliğinde, ayrıca gıdaları karıştırmak, ocağın üzerinde nohut, mercimek gibi tahıllar kaynatılarak lapa yapmak için kullanılan kapların da buluntular arasında yer aldığını bildirdi.
Yemeklerin servis edildiği, yiyecek ve içeceklerin saklandığı kaplara da rastladıklarını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizans dönemine ait kap kacaklardan elimizde büyük bir seri oluştu. Bunun da bize başka bir yerde bulduğumuz zaman kap kacakların biçimlerini ve dönemlerini daha iyi belirlemek için bir şans tanıdığını görebiliriz."
"Kap kacakların yanında yine o dönemde kullanılan araç gereçler var. Bunlar delme, kesme ve ayrıca üretimle ilgili atölyeler. Bu Bizans dönemi yapılarında, geçmiş yıllarda bunu gördük, çok fazla sayıda küçük objeler, aletler var. Bunlar kesme, delme aletleri."
Arslan, ele geçen buluntuların Assos'taki malzeme kültürüne önemli birer örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.