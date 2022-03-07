Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuyla ilgili, “Kale, tabya ve sur duvarlarıyla beraber orası insanların yürüyerek uzun saatler geçirebildiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı bir destinasyon merkezi haline gelecek. İnsanların gelip, zaman geçirdiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı tarihi yerler olmuş olacak” açıklamasını yaptı.