Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kilitbahir köyünde, 252 yıl önce inşa edilen Namazgah Tabyaları’nın duvarlarının restorasyonuna başlandı. Tarihi alan, restorasyon sonucu zirayetçilere açılacak.

Haberler - İHA 07.03.2022 - 14:04

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 1

’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi’nin hemen yanındaki Namazgah Tabyaları'nın sur duvarlarının restorasyon çalışmaları başladı.

252 yıl önce inşa edilen tabyanın çevresi yeniden restore edilerek tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin ziyaretine açılacak.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 2

1770 yılında inşa edilen Namazgah Tabyası zaman içerisinde gelişen askeri teknoloji ile birlikte II. Abdülhamid döneminde yeniden inşa ettirildi.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 3

4. Ağır Topçu Alayı’nın karargah merkezi olan tabya 1915 Çanakkale Deniz Muharebelerinde müttefik donanmasının yoğun bombardımanına maruz kalmasına rağmen, önemli bir hasar görmemişti.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 4

Cumhuriyet döneminde 1960 yılına kadar askeri amaçla kullanılan Namazgah Tabyası'nı Palazbaba Tepesi yönünde çevreleyen duvarının tabya ile ilişkisi yol nedeniyle kesilmişti.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 5

Duvarın üzerinde nizamiye karakolları, fırın, çamaşırhane gibi hizmet birimleri yer alıyordu.

Dört kapısı olan tabyanın üçü mevcut olarak dururken, Mecidiye Tabyası yönündeki 4’üncü kapı ise karayolu yapımı nedeniyle tamamen tahrip edilmişti.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 6

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuyla ilgili, “Kale, tabya ve sur duvarlarıyla beraber orası insanların yürüyerek uzun saatler geçirebildiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı bir destinasyon merkezi haline gelecek. İnsanların gelip, zaman geçirdiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı tarihi yerler olmuş olacak” açıklamasını yaptı.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 7

Sur duvarlarının uzunluğu 350 metre olup kalınlığı 80 santimetre, yüksekliği 3,50 metre olarak 3 bölümlü inşa ediliyor.

Birinci bölüm kireç harcı ile birleştirilmiş moloz taş duvar olup yaklaşık 2 metre yükseklikte.

Moloz duvar örgüsünün üzerinde tüfek atışına uygun, tuğla ile örülmüş olan mazgal pencerelerin yer aldığı ikinci bölüm yer alıyor.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 8

Mazgal pencereli bölümün yüksekliği yaklaşık 70 santimetre. Üçüncü bölüm mazgal pencerelerin üzerinde yükselen yaklaşık 80 santimetre yüksekliğinde birinci bölümde olduğu gibi moloz taşla inşa edilmiş olan üçüncü bölüm ile duvar sonlanmakta.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 9

Duvar yüzeyinde tuğla örgü ile yapılan mazgal pencereleri dışında herhangi bir hareketlenme ve bezeme bulunmuyor. Duvar güzergahı boyunca dört adet su drenaj kanalı yer alıyor. Bunlardan Kilitbahir Kalesi duvarına bitişik olan kemer, kalenin etrafını saran hendeğin üzerinden geçiyor.

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 10

Namazgah Tabyası'nın restorasyonundan diğer görüntüler...

Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 11
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 12
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 13
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 14
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 15
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 16
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 17
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları restore ediliyor - 18

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