Çanakkale'de bulunan Parion Antik Kenti'nde 1900 yıllık mezar steli bulundu

"Mezar stelimizin ölçüleri 1 metre boyutlarında, mezar stelinde sol taraftan bir bayan figürü, sağ tarafta ise erkek figürü var" diyen Keleş, "Bayan figürünün arkasında onun hizmetçisi, erkek figürünün arkasında ise onun hizmetçileri var. Erkek kişinin üst tarafından özel eşyaları, kitapları sandığı, kadının üst tarafında kalathos yer almakta. Erkek figürünün ön tarafından üzüm ve meyvelerin yer aldığı bir sehpa var. Altta da iki satırlık bir yazı var" diye konuştu.