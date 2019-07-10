NTV

Candan Erçetin yaz neşesi ile Harbiye'ye hem renk hem müzik getirdi

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yaptı. Erçetin repertuarı ile 'neşe' konulu konserinde seyircisine yine unutulmaz bir gece yaşattı.

  • 1

    Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, ‘neşe’ olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserinde, sözünü tuttu.

  • 2

    “Eğlenmeyi vaad ediyorum” diyerek başladığı konserinin ilk şarkısı Kim Korkar idi. Umrumda Değil ile tempoyu yükselten Erçetin, kırmızı elbisesi ile sahnede yaz güneşi gibi ışıldadı.

  • 3

    Konserin ilk yarısı Oh Olsun şarkısı ile sona erdi.

  • 4

    Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Erçetin gece boyunca hem kendisi hem seyircisi neşe içinde dans etti.

  • 5

    Konserinin ikinci yarısında Umut olduğu sürece her zaman buradayız, gördüğüm kadarıyla siz de buradasınız. İstanbul tıklım tıklım, sizinle yine görüşeceğiz” diyen Erçetin, sözleriyle büyük alkış aldı.
  • 6

    Ama elbette, dinleyicisi bırakmadı, 5000 kişilik koro eşliğinde konser, Memleketim ile sona erdi.
    Candan Erçetin yoğun istek üzerine 13 Eylül Cuma akşamı yeniden Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında sahnede olacak.
  • 7

    DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:


    11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT
    12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL
    13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM
    16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
    17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2
    18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
    18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
    20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
    13 Eylül Cuma CANDAN ERÇETİN
    14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
    16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
    17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin