Candan Erçetin yaz neşesi ile Harbiye'ye hem renk hem müzik getirdi
BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yaptı. Erçetin repertuarı ile 'neşe' konulu konserinde seyircisine yine unutulmaz bir gece yaşattı.
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1Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, ‘neşe’ olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserinde, sözünü tuttu.
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2“Eğlenmeyi vaad ediyorum” diyerek başladığı konserinin ilk şarkısı Kim Korkar idi. Umrumda Değil ile tempoyu yükselten Erçetin, kırmızı elbisesi ile sahnede yaz güneşi gibi ışıldadı.
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3Konserin ilk yarısı Oh Olsun şarkısı ile sona erdi.
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4Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Erçetin gece boyunca hem kendisi hem seyircisi neşe içinde dans etti.
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5Konserinin ikinci yarısında Umut olduğu sürece her zaman buradayız, gördüğüm kadarıyla siz de buradasınız. İstanbul tıklım tıklım, sizinle yine görüşeceğiz” diyen Erçetin, sözleriyle büyük alkış aldı.
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6Ama elbette, dinleyicisi bırakmadı, 5000 kişilik koro eşliğinde konser, Memleketim ile sona erdi.
Candan Erçetin yoğun istek üzerine 13 Eylül Cuma akşamı yeniden Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında sahnede olacak.
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DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:
11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT
12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL
13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM
16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2
18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
13 Eylül Cuma CANDAN ERÇETİN
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW