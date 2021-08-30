Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Aquaman ve The Matrix 4'un yıldız oyuncusu Yahya Abdul Mateen II'nin başrolünde yer aldığı Candyman zirveye yerleşti. 22.4 milyon gişe rakamına ulaşmayı başaran filmi 13.6 milyon dolarla gişede 3. haftanını geride bırakan Free Guy takip etti. İşte haftanın gişe rakamları...

30.08.2021 - 11:52

Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 1
10. Black Widow 855 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 2
9. The Night House 1.2 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 3
8. The Protege 1.7 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 4
7. The Suicide Squad 2 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 5
6. Respect 2.2 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 6
5. Don't Breathe 2 2.8 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 7
4. Jungle Cruise 5 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 8
3. PAW Patrol: The Movie 6.6 milyon dolar
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 9
2. Free Guy 13.6 milyon dola
Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları) - 10
1. Candyman 22.4 milyon dolar

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