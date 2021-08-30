Candyman gişede zirveye yerleşti (27-29 Ağustos 2021 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Aquaman ve The Matrix 4'un yıldız oyuncusu Yahya Abdul Mateen II'nin başrolünde yer aldığı Candyman zirveye yerleşti. 22.4 milyon gişe rakamına ulaşmayı başaran filmi 13.6 milyon dolarla gişede 3. haftanını geride bırakan Free Guy takip etti. İşte haftanın gişe rakamları...
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