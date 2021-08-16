Canlı performansla sanal ortamda 3 boyutlu tuvale resim çizdi

DHA 16.08.2021 - 14:40
Proje Koordinatörü Zafer Karadayı, 7 yıldır sanal gerçeklik ortamı üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizde yetenekli arkadaşlarımız olduğunu bildiğimiz için bu konu üzerine çalışmalarını istedik. Çanakkale Belediyesi’nin festival etkinliği yapacağını duyunca belediyeye projemizi sunduk. Bugüne kadar Türkiye’de bir Türk sanatçının sahneden canlı performansı olmamıştı. Teklifimiz onların da çok ilgisini çekti. Çoğu insan için çok heyecan verici ve ilginç bir deneyim oldu" dedi.