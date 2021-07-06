Cannes Film Festivali başlıyor: Kırmızı halıda hangi ünlüler boy gösterecek?

Corona virüs nedeniyle ünlü kırmızı halısı yarı yarıya küçültülüp partileri iptal de edilse Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Fransa'da iki hafta boyunca dünya sinemasının kalbinin atacağı mekan olmak için son hazırlıklar tamamladı.

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06.07.2021 - 08:41

Corona virüs salgınından bu yana düzenlenen ilk tam teşekküllü sinema festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransız Rivierası'nın ünlü kenti Cannes'da turizm sezonunun da açılmasıyla birlikte hayat canlanmaya başladı.





Corona virüs tedbirleri nedeniyle dış mekanda maske kullanımının kırmızı halı fotoğraflarına gölge düşürme tehdidi nedeniyle Fransa'daki önlemlerin gevşetileceği haziran ayına ertelenen festival bugün başlıyor.





Geçen yıl salgın yüzünden iptal edilen festivalin kullanılmayan kırmızı halısı bu yıl sosyal mesafe kuralları gereğince küçültüldü. 17 Haziran'a kadar sürecek olan festivale ünlü Holywood yıldızlarından Matt Damon, Nicole Kidman, Sean Penn ve Timothee Chalamet'in katılması bekleniyor.





Adam Driver ve Marion Cotillard yer aldığı Fransız yönetmen Leos Carax'ın ünlü bir çift ve onların gizemli çocuğunu anlatan Annette açılış gecesinin filmi olarak gösterilecek.





Euronesws'in haberine göre; 24 filmin Altın Palmiye'ye uzanmak için yarışacağı festivalde kazananlar 16 Temmuz'da açıklanacak. Bu yıl festivalin jüri başkanlığını ilk kez bir siyahi yönetmen, Spike Lee, üstlenecek. Jüri panelinde ayrıca 2009 yapımı "Yeraltı Peygamberi"nin başrol oyuncusu Tahar Rahim ve Amerikalı aktris Maggie Gyllenhaal da bulunuyor.





Festivalde yarışan yönetmenler arasında İtalyan Nanni Moretti'nin yeni filmi "Tre Piani," Fransız Jacques Audiard "Les Olympiades" ve Taylandlı Apichatpong Weerasethakul'un ilk İngilizce filmi "Memoria" favoriler arasında gösteriliyor.





Diğer yarışmacılar arasında Sean Penn, İran'ın iki Oscar ödüllü yönetmeni Asghar Farhadi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileri nedeniyle ceza olarak bir bir yolsuzluk suçundan hüküm giyerek ülkeden ayrılması yasaklanan Rus yönetmen Kirill Serebrennikov yer alıyor.

Yalnızca dört kadın yönetmenin aday gösterildiği festivalin genellikle erkek ağırlıklı tercihlerde bulunması sanat çevrelerince yine tepki topladı. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek festivalde sadece bir kez, 1993 yılında bir kadın yönetmen olarak Jane Campion "Piyano" adlı filmiyle Altın Palmiye'ye layık görülmüştü.

Her sene mayıs ayında düzenlenen festival, tarih değişikliği nedeniyle bu yıl, 14 Temmuz Bastille Günü'nde Nice'te bir kamyonun yayaları ezerek 86 kişinin canına malolan terör eyleminin beşinci yıl dönümüne de denk geliyor.