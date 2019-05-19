Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan en unutulmaz filmler
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Palmiye (Palme D'or) için heyecan dorukta. İşte, bu yıl kazanan film açıklanmadan önce, geçmiş yıllarda Altın Palmiye kazanan en unutulmaz filmler...
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1
Kış Uykusu (2014)
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
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2
Aşk (2012)
Yönetmen: Michael Haneke
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3
Piyanist (2002)
Yönetmen: Roman Polanski
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4
Ucuz Roman (1994)
Yönetmen: Quentin Tarantino
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5
Sonsuzluk ve Bir Gün (1998)
Yönetmen: Theodoros Angelopoulos
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6
Mavi En Sıcak Renktir (2013)
Yönetmen: Abdellatif Kechiche
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7
Kare (2017)
Yönetmen: Ruben Östlund
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8
Ben, Daniel Blake (2016)
Yönetmen: Ken Loach
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9
Karanlıkta Dans (2000)
Yönetmen: Lars Von Trier
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10
İyi Niyetler (1992)
Yönetmen: Bille August