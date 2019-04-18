Cannes’da onur ödülü Alain Delon’a
ntv.com.tr
Efsanevi Fransız oyuncu Alain Delon, 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nü alacak.
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Efsanevi Fransız oyuncu Alain Delon, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi olacak.
Festivalin sanat yönetmeni Thierry Fremaux, Delon'un ilk başta ödülü kabul etmekte tereddüt ettiğini, ancak aktörün sonunda bu ödülle edindiği hazzı ifade ettiğini söyledi.
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“Dev, yaşayan efsane ve global bir ikondan söz ediyoruz” diyen Fremaux, Delon’un sayısız başyapıta imza atan bir isim olduğunu da belirtti.
2019 Cannes Film Festivali, 14-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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Delon, henüz 23 yaşındayken Fransa'nın efsane aktörleri Gerard Philipe ve Jean Marais ile ve Amerikalı aktör James Dean ile kıyaslanmaya başladı. Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni veLouis Malle gibi önemli yönetmenlerle çalıştı.
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83 yaşındaki aktör, 1960’ta çekilen Purple Noon (Kızgın Güneş) filminde Tom Ripley rolünü canlandırdı. Bu rolü daha sonra Matt Damon üstlenmişti. 1963 yılında Luchino Visconti’ye Altın Palmiye kazandıran The Leopard (Leopar) filmiyle Altın Küre adaylığı elde etti.
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1973 yılında Fransız pop şarkıcısı Dalida ile, Paroles, Paroles şarkısında yaptıkları düet, başta Fransa olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde büyük beğeni topladı.
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1984 yılına gelindiğinde, bir Bertran Biler filmi olan Notre Historie ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Cesar Award kazanan Delon, pek çok filmde yer aldıktan sonra 1997 yılında aktörlüğü bıraktığını açıkladı.
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2008 yılında Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda adlı filmde Jül Sezar rolünü oynayarak sinemaya kariyerine hızlı bir dönüş yaptı.
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2002'de ağır bir depresyon geçiren oyuncu intiharı denedi. Gençlere oyuncu olmalarını tavsiye eden aktör, oyunculuğu dünyanın en güzel mesleği olarak nitelendiriyor.