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Captain Marvel rekora düşüşle gidiyor (ABD Box Office rakamları: 15-17 Mart 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Açılış rakamlarıyla hem ABD'de hem de dünya çapında sadece yılın değil aynı zamanda tüm zamanların en iyi gişe rakamlarından birene imza atan Captain Marvel, 4 yeni filmin vizyona girdiği hafta da liderliğini korudu. Brie Larson'ın başrolünde olduğu film toplamda 760 milyon dolar gibi önemli bir gişe rakamına ulaşsa da ikinci haftasında yüzde 54'lük bir düşüş yaşaması dikkat çekti. İşte 15-17 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

    Green Book 1.3 milyon dolar
  • 2

    Alita: Battle Angel 1.9 milyon dolar
  • 3

    The Lego Movie 2: The Second Part 2.1 milyon dolar
  • 4

    Captive State 3.2 milyon dolar
  • 5

    No Manches Frida 2 3.9 milyon dolar
  • 6

    A Madea Family Funeral 8.1 milyon dolar
  • 7

    How to Train Your Dragon: The Hidden World 9.3 milyon dolar
  • 8

    Five Feet Apart 13.2 milyon dolar
  • 9

    Wonder Park 16 milyon dolar
  • 10

    Captain Marvel 69.3 milyon dolar
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