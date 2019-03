Captain Marvel sinema tarihine geçti (Tüm zamanlaren en iyi açılış rakamları)

1 25. Transformers: Age of Extinction 302.1 milyon dolar

2 24. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 303.9

3 23. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 330.0

4 22. Harry Potter and the Order of the Phoenix 332.7

5 21. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 340.6

6 20. Pirates of the Caribbean: At World's End 344.0

7 19. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 350.6

8 18. Beauty and the Beast (2017) 357.0

9 17. Black Panther 371.4

10 16. Iron Man 3 372.5

11 15. Captain America: Civil War 379.5

12

14. Spider-Man 3 381.7

13 13. Transformers: Dark of the Moon 382.4

14 12. Avengers: Age of Ultron 392.5

15 11. Marvel's The Avengers 392.5

16 10. Harry Potter and the Half-Blood Prince 394 milyon dolar

17 9. Furious 7 397.7 milyon dolar

18 8. Batman v Superman: Dawn of Justice 422.5 milyon dolar

19 7. Star Wars: The Last Jedi 450.8 milyon dolar

20 6. Captain Marvel 456 milyon dolar

21 5. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 483.2 milyon dolar

22 4. Jurassic World 525.5 milyon dolar

23 3. Star Wars: The Force Awakens 529.0 milyon dolar

24 2. The Fate of the Furious 541.9 milyon dolar