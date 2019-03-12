Captain Marvel sinema tarihine geçti (Tüm zamanlaren en iyi açılış rakamları)
Marvel Evreni'nin son harikası Captain Marvel, ilk 3 günde sinema tarihe geçti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vizyona giren; Brie Larson'ın en güçlü süper kahramana hayat verdiği film, tüm zamanların en iyi 6. açılışına imza atarak birçok önemli ve dev bütçeli yapımı şimdiden geride bıraktı. İşte açılış rakamlarıyla zirveye yerleşen 25 film ve Captain Marvel'in sıralamadaki yeri...
1
25. Transformers: Age of Extinction 302.1 milyon dolar
2
24. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 303.9
3
23. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 330.0
4
22. Harry Potter and the Order of the Phoenix 332.7
5
21. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 340.6
6
20. Pirates of the Caribbean: At World's End 344.0
7
19. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 350.6
8
18. Beauty and the Beast (2017) 357.0
9
17. Black Panther 371.4
10
16. Iron Man 3 372.5
11
15. Captain America: Civil War 379.5
12
14. Spider-Man 3 381.7
13
13. Transformers: Dark of the Moon 382.4
14
12. Avengers: Age of Ultron 392.5
15
11. Marvel's The Avengers 392.5
16
10. Harry Potter and the Half-Blood Prince 394 milyon dolar
17
9. Furious 7 397.7 milyon dolar
18
8. Batman v Superman: Dawn of Justice 422.5 milyon dolar
19
7. Star Wars: The Last Jedi 450.8 milyon dolar
20
6. Captain Marvel 456 milyon dolar
21
5. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 483.2 milyon dolar
22
4. Jurassic World 525.5 milyon dolar
23
3. Star Wars: The Force Awakens 529.0 milyon dolar