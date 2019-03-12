Captain Marvel'dan yılın en iyi ikinci açılışı (Box Office Türkiye 8-10 Mart 2019 rakamları)
Vizyondaki ilk hafta sonunda 402.845 seyirci tarafından izlenen Captain Marvel, beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Bu performansla MCU içerisindeki yapımlar arasında Türkiye'de en iyi dördüncü açılışa imza atan film, Organize İşler Sazan Sarmalı'nın geride bırakarak 2019'un en iyi ikinci açılışına da imza attı. İşte 8-10 Mart Box Office Türkiye rakamları...
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1
Woman at War
624
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2
Herkes Biliyor
3.324
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3
Papillon
7.086
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4
Kapan
13.180
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5
Hüddam 2
19.029
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6
Bir Aşk İki Hayat
23.167
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7
Kartopu Savaşları 2
31.299
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8
Organize İşler Sazan Sarmalı
39.655
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9
Öldür Beni Sevgilim
89.604
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10
Captain Marvel
402.845