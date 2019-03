1 Marvel Sinema Evreni'ndeki sevilen kahramanlarda imzası bulunan Stan Lee, vefatına rağmen sürprizlerinden vazgeçmedi. Yaşasaydı bugün 96 yaşında olacak olan Lee, cuma günü vizyona giren Captain Marvel'de de yüzünü gösterdi. Trendeki kovalamaca sahnesinde bir yolcu olarak yer alan Stan Lee, Mallrats filminin senaryosu üzerinde çalışırken seyirci karşısına çıkıyor. Kasım ayında vefat eden Stan Lee’nin gelecekteki birkaç Marvel sürprizi çoktan çekilmiş ve garantiye alınmıştı. Bu sayede onu Captain Marvel filminde görmemiz mümkün oldu. İşte Stan Lee'nin tüm dizi ve film cameo'ları..

1. The Trial of the Incredible Hulk (1989)

Stan Lee ilk cameo’sunda bir jüri üyesiydi.





3 2. X-Men (2000)

İlk X-Men filminde sosisli satıcısıydı.

4 3. Spider-Man (2002)

İlk Spider-Man filminde karşımıza karmaşanın ortasında kalmış bir vatandaş olarak çıkmıştı.





5 4. Daredevil (2003)

Otobüsün altında kalmaktan genç Matt Murdock sayesinde kurtulmuştu.

6 5. Hulk (2003)

Ang Lee'nin Hulk filminde güvenlik görevlisiydi.

7 6. Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man ve Doctor Octopus'un kavgasının ortasında bir kadının hayatını kurtarmıştı.

8 7. Fantastic Four (2005)

Bazen ise yalnızca bir postacıydı.

9 8. X-Men: The Last Stand (2006)

Jean Grey telekinezi güçlerini kullandığında epey şaşırmıştı.

10 9. Spider-Man 3 (2007)

Times Meydanı'nda Peter Parker ile konuşmuştu.

11 10. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)

Susan Storm ve Reed Richards'ın düğününe katılamamıştı.

12 11. Iron Man (2008)

Iron Man'de Tony Stark onu Hugh Hefner'la karıştırmıştı.

12. The Incredible Hulk (2008)

İçtiği içecekten dolayı hastalanmıştı.

14 13. Iron Man 2 (2010)

Bir sonraki Iron Man filminde ise Tony onu Larry King sanmıştı.

15 14. Thor (2011)

Thor'un çekici Mjolnir'i arabasıyla "kaldırmaya" çalışmış ve başarısız olmuştu.

16 15. Captain America: The First Avenger (2011)

İlk Captain America filminde bir komutanı canlandırmıştı.

17 16. The Avengers (2012)

The Avengers'ta süper kahramanların New York'ta olabileceğine inanmamıştı.





18 17. The Amazing Spider-Man (2012)

Yine bir Spider-Man dövüşü sırasında olay yerinde, bu sefer klasik müzik dinliyordu.





19 18. Iron Man 3 (2013)

Güzellik yarışmasında yarışmacıya tam puan vermişti.





20 19. Thor: The Dark World (2013)

Thor: The Dark World'te akıl hastanesinde bir hastaydı.

21 20. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Güvenlik görevlisi olarak Captain America'nın kostümünü koruyamamıştı.

22 21. The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Amazing Spider-Man 2'de Peter Parker'ın mezuniyetine katılmıştı.

23 22. Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy'de çapkınlık yaparken yakalanmıştı.

24 23. Agents of S.H.I.E.L.D. (2014)

ABC dizisinin ilk sezonunda trendeki bir yolcuydu.

25 24. Big Hero 6 (2014)

Big Hero 6'de ilk ve tek animasyon rolünde, oğluna kavuşmuştu.

26 25. Agent Carter (2015)

Agent Carter dizisinde Howard Stark'ın gazetesini istemişti.

27 26. Avengers: Age of Ultron (2015)

İkinci Avengers filminde fazla sarhoş olduğu için ayakta duramamıştı.

28 27. Ant-Man (2015)

Ant-Man'de barmenlik de tam ona göreydi

29 28. Daredevil (2015)

Netflix dizisi Daredevil'de duvarda fotoğrafı asılıydı.

30 29. Jessica Jones (2015)

Jessica Jones aynı polis karakolunu ziyaret edince tekrar görünmesi kaçınılmazdı.