Captain Marvel’ın müziğini Türk besteci yapacak
Marvel bir ilki daha hayata geçirerek ilk kez bir kadın besteciyle çalışacak. Üstelik kadın besteci bir Türk.
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1Marvel’ın kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’ın çekimleri başladı ve film 2019’da vizyona girmek üzere hazırlanıyor.
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Filme dair gelen yeni bilgi, bestecisi oldu. Marvel, yeni film için bir Türk besteciyle anlaştı.
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Daha önce Superman’in aile geçmişini konu eden Krypton‘un ve son zamanlarda ciddi bir çıkış yakalayan Fortnite‘ın müziklerini besteleyen Pınar Toprak, bu defa Marvel için yeteneğini konuşturacak.
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Marvel, kadın senaristlerin elinden çıkma ilk kadın süper kahraman filmi olma özelliği taşıyan Captain Marvel, Marvel’ın sinematik evreni için bir ilki daha hayata geçirerek ilk kez bir kadın besteciyle çalışacak.
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5Captain Marvel’ın yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck birlikte üstleniyor.
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6Başrolde ise Oscar Ödüllü Brie Larson yer alıyor. Ona Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette Bening, Djimon Hounsou, Lee Pace, Clark Gregg ve Samuel L. Jackson eşlik ediyor.
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Carol Danvers’ın, dünya iki yabancı ırk arasında galaktik bir savaşın ortasındayken evrenin en güçlü kahramanı haline gelmesini ele alan film, 8 Mart 2019’da vizyona girecek.