Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor

Bilim insanları, İtalya'nın güneyinde yer alan Capuchin Yeraltı Mezarları'na gömülen 163 çocuk mumyanın 200 yıllık sırrını, X-ışını teknolojisini kullanarak çözebilecekleri açıkladı. Bu kapsamda, dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak anılan mezarlığa ilişkin ilk kez detaylı bir araştırma yapılacak. Yeraltı mezarları aynı zamanda, 1920'deki İspanyol gribi salgını nedeniyle ölen ve "dünyanın en güzel mumyası" olarak anılan, Rosalia Lombardo'nun mumyalanmış cesedine de ev sahipliği yapıyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 17:01

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 1

’nın Sicilya bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'na defnedilen 160'tan fazla çocuk ve onların sergilenen mumyalanmış bedenleri hakkında çok az şey biliniyor. Şimdi, bir grup araştırmacı, uzun süredir devam eden gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 2

Uluslararası araştırmaya öncülük eden İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi'nde baş araştırmacı ve biyoarkeoloji doçenti olan Kirsty Squires, araştırmacıların X-ray teknolojisini kullanarak çocukların yaşam tarzları ve yaşları hakkında daha fazla bilgi edineceklerini açıkladı.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 3

NEDEN ÖLDÜKLERİ BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, 1787 ve 1880 yılları arasında ölen çocuklara odaklanan proje, gelişimsel kusurlar ve hastalıklar için kanıt arayacak.

Squirs, “Çocukların ölüm nedenlerini,, ölüm anındaki sağlık durumlarını ve gelişimlerini araştırıyoruz. Daha önce kimse bu özellikleri daha iyi anlamak için mumyalara bakmamıştı” diye konuştu.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 4

BİN 284 MUMYA BULUNUYOR

Bilim insanları, ayrıca Avrupa'daki en büyük mumyalanmış kalıntı koleksiyonu olan Palermo'nun Capuchin Yeraltı Mezarları'nın, bazılarının son derece iyi korunmuş bin.284 mumyalanmış ve kısmen iskeletleştirilmiş cesedi içerdiğini söyledi.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 5

Diğer taraftan, yeraltığı mağarasındaki mumyalari  Sicilya mirasının bir parçası olarak turistler için sergilenmeye devam ediyor. Ancak orada gömülü olan çocuklar hakkında çok fazla cevaplanmamış soru  var ve ölüm kayıtları oldukça sınırlı bilgiler içeriyor.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 6

41 ÇOCUĞUN MUMYASINA ODAKLANILACAK

Araştırmacılar, çalışma kapsamında yeraltı mezarlarının çocuk odasında tutulan 163 çocuk mumyasından 41’ine odaklanacaklarını belirtti.

Çocukların yaşlarının ve cinsiyetlerinin belirlenmesi için, kemiklerin, diş kalıntılarının ve pelvik bölgedeki yumuşak doku kalıntılarının taranacağı aktarıldı.

Squires, bulguların daha sonra çocukların kimliklerini daha iyi anlamak için kıyafetleri ve cenaze eşyalarının karşılaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 7

ÇALIŞMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK

Öte yandan, araştırmacılar, X ışınlarının çocukların vücutlarına zarar vermeyeceğini söyledi. Litvanya'nın Vilnius Üniversitesi'nde proje ortak araştırmacısı ve biyolojik antropolog Dario Piombino-Mascali, “Görüntüleme yöntemleri mumyalara zarar veremez. Mumyalar mahzenden çıkarılamadığından, onlar hakkında sadece bu yöntemle çalışabiliriz” dedi. 

Araştırmacılar, saha çalışmasının önümüzdeki hafta başlayacağını bildirdi.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 8

DÜNYANIN EN GÜZEL MUMYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Daha önce araştırmacılar tarafından incelenen yeraltı mezarlarına defnedilen çocuk mumyalardan birinin ise  1920'de iki yaşında zatürreden ölen Rosalia Lombardo'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Son derece iyi korunmuş ve neredeyse gerçeğe yakın yüzü, kirpikleri ve nedeniyle, Rosalia “dünyanın en güzel mumyası” olarak anılıyor. -Mascali için Capuchin Yeraltı Mezarlarının çocuklarının hikayelerinin anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Şanslı bir çocuktum ama biliyorum ki bazı çocuklar o kadar şanslı değildi ve erken öldü. Hikayelerinin ve bu dünyadaki varlıklarının unutulmadığından emin olmak istiyorum” diye konuştu. 

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 9

CAPUCHİN YERALTI MEZARLARI HAKKINDA

Capuchin Yeraltı Mezarları’nda yer alan mumyalanmış bedenler ve iskelet kalıntıları, dünyadaki en önemli mumya koleksiyonlarından birini oluşturuyor. Mezarlık başlangıçta sadece Capuchin tarikatının keşişleri için ayrılmıştı, ancak daha sonra halkın üyelerine açıldı.

Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor - 10

Günümüzde ise popüler bir turistik cazibe merkezi haline geldi.

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