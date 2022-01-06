Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenen çocuk mumyalarının 200 yıllık sırrı çözülüyor

DÜNYANIN EN GÜZEL MUMYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Daha önce araştırmacılar tarafından incelenen yeraltı mezarlarına defnedilen çocuk mumyalardan birinin ise 1920'de iki yaşında zatürreden ölen Rosalia Lombardo'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Son derece iyi korunmuş ve neredeyse gerçeğe yakın yüzü, kirpikleri ve nedeniyle, Rosalia “dünyanın en güzel mumyası” olarak anılıyor. -Mascali için Capuchin Yeraltı Mezarlarının çocuklarının hikayelerinin anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Şanslı bir çocuktum ama biliyorum ki bazı çocuklar o kadar şanslı değildi ve erken öldü. Hikayelerinin ve bu dünyadaki varlıklarının unutulmadığından emin olmak istiyorum” diye konuştu.