Caravaggio imzalı freskin olduğu ev 471 milyon euroya açık artırmaya çıkıyor

Kulağa tuhaf gelse de, önümüzdeki ocak ayında yapılacak bir müzayedede, İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bir ev yaklaşık yarım milyar euroya açık artırmaya çıkacak. Euronews'in haberine göre; bu evi farklı kılan şey altın kapıları, devasa pencereleri ya da yüzme havuzu değil. Bu evin bir odasının tavanına ünlü İtalyan barok ressamı Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun bir freskinin olması.