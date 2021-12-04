Caravaggio imzalı freskin olduğu ev 471 milyon euroya açık artırmaya çıkıyor

Haberler 04.12.2021 - 16:19
Kulağa tuhaf gelse de, önümüzdeki ocak ayında yapılacak bir müzayedede, İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bir ev yaklaşık yarım milyar euroya açık artırmaya çıkacak. Euronews'in haberine göre; bu evi farklı kılan şey altın kapıları, devasa pencereleri ya da yüzme havuzu değil. Bu evin bir odasının tavanına ünlü İtalyan barok ressamı Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun bir freskinin olması.
İşin ilginç tarafıysa 16'ıncı yüzyılda yaşamış barok döneminin ilk büyük ismi olan Caravaggio'nun bu evdeki freskten başka hiçbir yerde benzer bir eserinin olmaması. Kısaca bu eser, Caravaggio'nun 38 yıllık kısa hayatı boyunca yaptığı tek fresk çalışması.
Freskin bulunduğu Villa Aurora'nın sahibi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi'nin 2018'de vefatı sonrası çıkan miras anlaşmazlıkları sonrası İtalyan mahkemesi söz konusu malikanenin açık artırmayla satılmasına karar verdi.
2.8 dönüm arazi üzerine kurulan Villa Aurora benzeri evler yaklaşık 150 milyon euro değerinde. Ancak bu binada bulunan Caravaggio imzalı fresk, evin değerini yaklaşık 300 milyon euro artırıyor.
2.27 metre genişliğindeki fresk, Caravaggio'nun gençlik döneminde aynı zamanda bir diplomat olan Kardinal Del Monte'nin isteği üzerine 1597 senesinde yapıldı.
Freskin üzerinde Jüpiter, Satürn, Pluto gibi mitolojiye ait isimlerin tasviri bulunuyor.
18 Ocak 2022'de açık artırmaya çıkacak olan evin açılış fiyatı tam tamına 471 milyon euro. İtalya Kültür Bakanlığınca koruma altına alınan villaya talip çıkmazsa, Roma hükümeti evi aynı ederinden satın alma hakkına sahip olacak. Böyle bir gelişme olduğu takdirde ev kamu malı haline gelecek. Ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun hayatı boyunca yaptığı tek fresk Villa Aurora'da olabilir. Ancak evin yeni sahibi malikanede bulunan birçok tarihi eserin de sahibi olacak.
Binanın içerisindeki çok geniş bir salonun tavanında yine ünlü bir İtalyan ressam olan Giovanni Francesco Barbieri'nin Guercino adındaki freski bulunuyor.
Caravaggio'dan 20 sene sonra dünyaya gelen ve fresk ustalığıyla tanınan Barbieri bu eserinde şafak tanrıçası Aurora'yı tasvir ediyor. Dev malikane de adını buradan alıyor.
Villa Aurora'da Michelangelo Merisi da Caravaggio'ya ait Yunan bereket tanrıçası Pan'ın tasvir edildiği bir resim de yer alıyor.