Caravaggio’nun Judith and Holofernes tablosu gizlice satıldı
İtalyan ressam Caravaggio’nun 'Kayıp bir şaheser' olarak nitelendirilen ve Fransa’da bugun müzayedeye çıkması beklenen tablosu Judith and Holofernes, satışa çıkmadan 2 gün önce kimliği açıklanmayan biri tarafından satın alındı.
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1İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 2014’te Fransa’nın Toulouse şehrinde bir evin çatı katındaki eski bir yatağın altında bulunan Judith and Holofernes, salı günü açık artırmada ismi verilmeyen bir koleksiyoncu tarafından açıklanmayan bir fiyata satın alındı.
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1600’lü yıllarda yapıldığı düşünülen eser için beklenen fiyat ise 170 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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3Eserin Caravaggio’ya ait olduğunu doğrulayan sanat uzmanı Eric Turquin, bazı İtalyan uzmanların eser hakkında şüpheleri olmasına rağmen eserin değerinin milyon dolarlarla ifade edilebileceğini belirtti.
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4Turquin, bu erken satışın eserin değerini düşürdüğünü vurguladı.
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5Fransız sanat tarihi uzmanı Eric Turquin'ın görüşüne göre Caravaggio, Judith Beheading Holofernes adını taşıyan tabloyu 1604-1605 yılları arasında Roma'da yaptı.
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6Judith and Holofernes'in dDünyanın en pahalı tabloları listesine girmesi bekleniyordu.