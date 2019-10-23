Cardi B Hızlı ve Öfkeli 9'da
ntv.com.tr
İkinci kez sinema filminde rol alacak olan Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin kadrosuna girdi.
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Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Jennifer Lopez ile birlikte rol aldığı ilk filmi Hustlers’tan sonra yeni filmi için anlaştı.
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27 yaşındaki şarkıcı, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde rol alacak.
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Ünlü aksiyon filminin başrol oyuncusu Vin Diesel, haberi Instagram’da Cardi B ile birlikte çektiği video aracılığıyla duyurdu. Diesel, filmin İngiltere’de kurulan setinde çok çekim gününde olduklarını belirtti.
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Hafta başında Latim müziğin yıldız ismi Ozuna’nın bol yıldızı Hızlı ve Öfkeli 9 kadrosuna katıldığı haberi verilmişti. Filmde ayrıca Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cen gibi isimler de rol alıyor.
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Hızlı ve Öfkeli 6’nın yönetmeni Justin Lin’in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.
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Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk olarak gösterildiği 2001’den bu yana dünya çapında 5,8 milyar dolarlık hasılat elde etti.