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Cardi B Hızlı ve Öfkeli 9'da

ntv.com.tr

İkinci kez sinema filminde rol alacak olan Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin kadrosuna girdi.

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    Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Jennifer Lopez ile birlikte rol aldığı ilk filmi Hustlers’tan sonra yeni filmi için anlaştı.

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    27 yaşındaki şarkıcı, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde rol alacak.

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    Ünlü aksiyon filminin başrol oyuncusu Vin Diesel, haberi Instagram’da Cardi B ile birlikte çektiği video aracılığıyla duyurdu. Diesel, filmin İngiltere’de kurulan setinde çok çekim gününde olduklarını belirtti.

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    Hafta başında Latim müziğin yıldız ismi Ozuna’nın bol yıldızı Hızlı ve Öfkeli 9 kadrosuna katıldığı haberi verilmişti. Filmde ayrıca Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cen gibi isimler de rol alıyor.

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    Hızlı ve Öfkeli 6’nın yönetmeni Justin Lin’in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.

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    Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk olarak gösterildiği 2001’den bu yana dünya çapında 5,8 milyar dolarlık hasılat elde etti.

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