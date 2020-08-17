Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi

Cardi B. "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" mesajını paylaştı.

Cardi B. daha önce de diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, dizideki en sevmediği karakterin Nurbanı olduğunu ifade etmişti. Bir başka paylaşımında da Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.





