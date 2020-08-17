Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi

Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B. bu kez Türk yönetmenlere seslendi. Yıldız şarkıcı "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız?" dedi.

17.08.2020 - 14:58

Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi - 1

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi.


Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi - 2
Cardi B. "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" mesajını paylaştı.


Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi - 3
Bir takipçisi, Cardi B'nin düşüncesini paylaştığını belirterek "Dizinin devamını istediklerini" yazdı.


Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi - 4
Cardi B. daha önce de diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, dizideki en sevmediği karakterin Nurbanı olduğunu ifade etmişti. Bir başka paylaşımında da Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.


Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi - 5
Cardi B. daha önce de Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı Topkapı Sarayı'yı görmek istediğini ifade etmişti.

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