Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı

Dünyada 23 milyon 836 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle set çalışmalarına uzun bir ara vermek zorunda Carnival Row'un ikinci sezon çekimleri tamamlandı.

25.08.2020 - 14:12

Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı - 1
Orlando Bloom ve Cara Delevingne'in başrollerini paylaştığı fantastik dizi Carnival Row'un 11 Kasım 2019'da başlayan ancak 12 Mart'ta pandemi nedeniyle yarım kalan Çekya'daki ikinci sezon çekimleri tamamlandı.
Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı - 2
Yapımcılığını Amazon Studios ve Legendary Television'ın yaptığı, ülkede çekimler için gelmiş geçmiş en büyük harcama yapan dizi durumundaki dizinin sorumlusu Erik Oleson ikinci sezonla ilgili yaptığı açıklamada “Çekya ekibimizin zanaatkarlığı, sektörde 30 yılı aşkın süredir gördüğüm en iyiler arasında. Devasa Carnival Row setleri, bilemeyeceğiniz kadar titiz ayrıntılarla oluşturuldu" dedi.
Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı - 3
Oleson "Başka bir yerde inşa etmesi ve filme alması aşırı derecede pahalı olan dekorlar yalnızca sektörle mümkün değil, yerel halk bunu makul bir fiyat ve gülümsemeyle gerçekleştiriyor" dedi.
Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı - 4

Yapımda 900 kişinin çalıştığını bunların ise sadece yüzde 10'nun yabancı ekip üyesi olduğunu belirten Çekya Film Komisyonu başkanı Pavlina Zipkova, "Bu sayının 400'ü Barrandov Stüdyoları'nda yapılan setlerin yapımında çalışan zanaatkarlardı" dedi. 

Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı - 5

Dizi, egzotik memleketleri insan imparatorlukları tarafından işgal edilen, mitolojik yaratıklarla dolu bir Viktorya dönemi fantezi dünyasını anlatıyor. Bu artan nüfus, özgürce yaşamanın, sevmenin ya da uçmanın yasak olduğu insanlarla bir arada yaşamak için mücadele ediyor. İlk sezon, bir dizi cinayetin soruşturulmasının ardından gergin bir şehri geride bırakmıştı.

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