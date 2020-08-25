Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı

Dizi, egzotik memleketleri insan imparatorlukları tarafından işgal edilen, mitolojik yaratıklarla dolu bir Viktorya dönemi fantezi dünyasını anlatıyor. Bu artan nüfus, özgürce yaşamanın, sevmenin ya da uçmanın yasak olduğu insanlarla bir arada yaşamak için mücadele ediyor. İlk sezon, bir dizi cinayetin soruşturulmasının ardından gergin bir şehri geride bırakmıştı.