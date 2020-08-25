Carnival Row corona virüs engelini aştı, ikinci sezon çekimleri tamamlandı

25.08.2020 - 14:12
Yapımda 900 kişinin çalıştığını bunların ise sadece yüzde 10'nun yabancı ekip üyesi olduğunu belirten Çekya Film Komisyonu başkanı Pavlina Zipkova, "Bu sayının 400'ü Barrandov Stüdyoları'nda yapılan setlerin yapımında çalışan zanaatkarlardı" dedi.
Dizi, egzotik memleketleri insan imparatorlukları tarafından işgal edilen, mitolojik yaratıklarla dolu bir Viktorya dönemi fantezi dünyasını anlatıyor. Bu artan nüfus, özgürce yaşamanın, sevmenin ya da uçmanın yasak olduğu insanlarla bir arada yaşamak için mücadele ediyor. İlk sezon, bir dizi cinayetin soruşturulmasının ardından gergin bir şehri geride bırakmıştı.