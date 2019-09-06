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Carnival Row zirvede (Eylül'ün en popüler suç dizileri)

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler suç dizileri belli oldu. Orlando Bloom ve Cara Delevingne'nin başrollerinde yer aldığı fantastik yeni dizi Carnival Row şimdiden ikincilik koltuğuna oturdu. İşte en popüler suç dizileri...

  • 1

    41. Magnum, P.I. (1980–1988)
    7,4
  • 2

    49. Too Old to Die Young (2019)
    7,4
  • 3

    48. Absentia (2017– )
    7,3
  • 4

    47. CSI: Miami (2002–2012)
    6,4
  • 5

    46. Papillon (I) (2017)
    7,1
  • 6

    45. Hiçbir Zaman Burada Degildin (2017)
    6,8
  • 7

    44. Spotlight (I) (2015)
    8,1
  • 8

    43. The Killing (2011–2014)
    8,2
  • 9

    42. Şanslı Logan (2017)
    7,0
  • 10

    41. Magnum, P.I. (1980–1988)

    7,4

  • 11

    40. Heathers (1988)

    7,3

  • 12


    39. Zone Blanche (2017– )
    7,6
  • 13

    38. Mirzapur (2018– )
    8,5
  • 14

    37. Kahkahalar Kralı (1982)
    7,7
  • 15

    36. Monk (2002–2009)
    7,9
  • 16

    35. Clue (1985)
    7,3
  • 17

    34. Under the Silver Lake (2018)
    6,5
  • 18

    33. Murdoch Mysteries (2008– )
    8,1
  • 19

    32. 24 (2001–2010)
    8,3
  • 20

    31. Sneaky Pete (2015–2019)
    8,2
  • 21

    30. Perry Mason (1957–1966)
    8,1
  • 22

    29. Luther (2010– )
    8,5

  • 23

    28. Boardwalk Empire (2010–2014)
    8,6
  • 24

    27. Top Boy (2011– )
    8,2
  • 25

    26. Endeavour (2012– )
    8,6
  • 26

    25. Hannibal (2013–2015)
    8,5
  • 27

    24. Cinayet Dosyası (1984–1996)
    6,9
  • 28

    23. The Good Wife (2009–2016)
    8,3

  • 29

    22. The Americans (2013–2018)
    8,4


  • 30


    21. Zodiac (2007)
    7,7


  • 31

    20. JAG (1995–2005)

    6,5

  • 32

    19. Baywatch (1989–2001)
    5,2

  • 33

    18. Banshee (2013–2016)
    8,4
  • 34

    17. İkiz Tepeler (1990–1991)
    8,8
  • 35

    16. Deadwood (2004–2006)
    8,7
  • 36

    15. Baywatch (2017)
    5,5
  • 37

    14. Psych (2006–2014)
    8,3
  • 38

    13. Justified (2010–2015)
    8,6
  • 39

    12. Bosch (2014– )
    8,4
  • 40

    11. Gizli Dosyalar (1993–2018)
    8,6
  • 41

    10. Blue Bloods (2010– )
    7,5
  • 42

    9. Bones (2005–2017)
    7,8
  • 43

    8. The Wire (2002–2008)
    9,3
  • 44

    7. Soprano Ailesi (1999–2007)
    9,2
  • 45

    6. Mr. Robot (2015– )
    8,5
  • 46

    5. Law & Order: Special Victims Unit (1999– )
    8,0
  • 47

    4. Animal Kingdom (2016– )
    8,2
  • 48

    3. Küçük Bir Rica (2018)
    6,8
  • 49

    2. Carnival Row (2019– )
    8,1
  • 50

    1. The Boys (2019– )
    8,9
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