Carnival Row zirvede (Eylül'ün en popüler suç dizileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler suç dizileri belli oldu. Orlando Bloom ve Cara Delevingne'nin başrollerinde yer aldığı fantastik yeni dizi Carnival Row şimdiden ikincilik koltuğuna oturdu. İşte en popüler suç dizileri...
-
141. Magnum, P.I. (1980–1988)
7,4
-
249. Too Old to Die Young (2019)
7,4
-
348. Absentia (2017– )
7,3
-
447. CSI: Miami (2002–2012)
6,4
-
546. Papillon (I) (2017)
7,1
-
645. Hiçbir Zaman Burada Degildin (2017)
6,8
-
744. Spotlight (I) (2015)
8,1
-
843. The Killing (2011–2014)
8,2
-
942. Şanslı Logan (2017)
7,0
-
10
41. Magnum, P.I. (1980–1988)
7,4
-
11
40. Heathers (1988)
7,3
-
12
39. Zone Blanche (2017– )
7,6
-
1338. Mirzapur (2018– )
8,5
-
1437. Kahkahalar Kralı (1982)
7,7
-
1536. Monk (2002–2009)
7,9
-
1635. Clue (1985)
7,3
-
1734. Under the Silver Lake (2018)
6,5
-
1833. Murdoch Mysteries (2008– )
8,1
-
1932. 24 (2001–2010)
8,3
-
2031. Sneaky Pete (2015–2019)
8,2
-
2130. Perry Mason (1957–1966)
8,1
-
2229. Luther (2010– )
8,5
-
2328. Boardwalk Empire (2010–2014)
8,6
-
2427. Top Boy (2011– )
8,2
-
2526. Endeavour (2012– )
8,6
-
2625. Hannibal (2013–2015)
8,5
-
2724. Cinayet Dosyası (1984–1996)
6,9
-
28
23. The Good Wife (2009–2016)
8,3
-
2922. The Americans (2013–2018)
8,4
-
30
21. Zodiac (2007)
7,7
-
31
20. JAG (1995–2005)
6,5
-
3219. Baywatch (1989–2001)
5,2
-
3318. Banshee (2013–2016)
8,4
-
3417. İkiz Tepeler (1990–1991)
8,8
-
3516. Deadwood (2004–2006)
8,7
-
3615. Baywatch (2017)
5,5
-
3714. Psych (2006–2014)
8,3
-
3813. Justified (2010–2015)
8,6
-
3912. Bosch (2014– )
8,4
-
4011. Gizli Dosyalar (1993–2018)
8,6
-
4110. Blue Bloods (2010– )
7,5
-
429. Bones (2005–2017)
7,8
-
438. The Wire (2002–2008)
9,3
-
447. Soprano Ailesi (1999–2007)
9,2
-
456. Mr. Robot (2015– )
8,5
-
465. Law & Order: Special Victims Unit (1999– )
8,0
-
474. Animal Kingdom (2016– )
8,2
-
483. Küçük Bir Rica (2018)
6,8
-
492. Carnival Row (2019– )
8,1
-
501. The Boys (2019– )
8,9