Çarpıcı foto manipülasyonlar

14 yaşındayken kendini görsel olarak ifade edebilme yeteneğini fark eden Kerem Ciğerci, zamanla foto manipülasyon alanına yöneldi. Bugün 19 yaşında olan genç sanatçının dijital sanat başlığı altındaki foto manipülasyon tasarımları yaşam portalı Bored Panda'nın sayfalarında yer aldı. İşte genç görsel sanatçının çarpıcı foto manipülasyonlarından bazıları...
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