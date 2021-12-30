Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor

Haberler 30.12.2021 - 15:42
Matrix Resurrections için People dergisine verdikleri bir röportaj sırasında, Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves'in yıldızını yeniden parlatan John Wick serisine katılmak istediğini söyledi.
Moss'a en sevdiği Keanu Reeves rolünün hangisi olduğu sorulduğunda John Wick yanıtını verdi ve rol arkadaşının bedeni aracılığıyla hikaye anlatmaktaki yeteneğinin, bu seriyi izleyene kadar farkında olmadığını dile getirdi.
Bunun üstüne Keanu Reeves kendisine "Peki bir John Wick filminde suikastçi olarak yer almak ister miydin?" diye sorduğunda Carrie-Anne Moss'un cevabı "Evet, çok isterdim" oldu.
Keanu Reeves "Ne dilediğine dikkat et" diyerek, böyle bir açıklamanın kısa süre içerisinde bir rol teklifine yol açabileceğine dikkat çekti.
Keanu Reeves, daha önce üçüncü John Wick filmi John Wick: Chapter 3 Parabellum'da, Matrix serisindeki rol arkadaşı Laurence Fishburne ile bir araya gelmişti. Serinin 2022'de vizyona girmesi planlanan dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 ise 2023'e ertelendi.