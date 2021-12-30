Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor

Carrie-Anne Moss, Matrix serisindeki rol arkadaşı Keanu Reeves’le John Wick filmlerinde de birlikte çalışmak istediğini itiraf etti.

Haberler 30.12.2021 - 15:42

Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor - 1

Matrix Resurrections için People dergisine verdikleri bir röportaj sırasında, Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves'in yıldızını yeniden parlatan John Wick serisine katılmak istediğini söyledi.


Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor - 2

Moss'a en sevdiği Keanu Reeves rolünün hangisi olduğu sorulduğunda John Wick yanıtını verdi ve rol arkadaşının bedeni aracılığıyla hikaye anlatmaktaki yeteneğinin, bu seriyi izleyene kadar farkında olmadığını dile getirdi.

Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor - 3

Bunun üstüne Keanu Reeves kendisine "Peki bir John Wick filminde suikastçi olarak yer almak ister miydin?" diye sorduğunda Carrie-Anne Moss'un cevabı "Evet, çok isterdim" oldu.

Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor - 4

Keanu Reeves "Ne dilediğine dikkat et" diyerek, böyle bir açıklamanın kısa süre içerisinde bir rol teklifine yol açabileceğine dikkat çekti.

Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istiyor - 5

Keanu Reeves, daha önce üçüncü John Wick filmi John Wick: Chapter 3 Parabellum'da, Matrix serisindeki rol arkadaşı Laurence Fishburne ile bir araya gelmişti. Serinin 2022'de vizyona girmesi planlanan dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 ise 2023'e ertelendi.

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