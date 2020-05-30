Cate Blanchett oyun kahramanı oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler)
Cate Blanchett'ın ünlü video oyunu Borderlands'in sinema uyarlamasında Lilith'e hayat vereceği kesinleşti. Oscarlı oyuncunun yeni projesi bilgisayar
oyunundan sinemaya uyarlanan filmleri tekrar gündeme geldi. İşte video uyundan sinemaya uyarlanan ve hasılat rekoru kıran 26 film...
Cate Blanchett
'in, yönetmen Eli Roth’un Lionsgate çatısı altında çekeceği Borderlands video oyunu uyarlamasında başrolü oynayacağı resmi olarak açıklandı. Blanchett, büyülü yeteneklerle donatılmış efsanevi hırsız Lilith'i canlandıracak. Lionsgate, dedikodulara olumlu bir son verdi ve resmi açıklamayı yaptı.
2009 yılında piyasaya sürülen Borderlands, Gearbox Software tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir RPG oyunudur. Oyun serisi, dünya çapında 57 milyondan fazla satış yaptı. En son bölüm olan Borderlands 3 geçtiğimiz yılın ortasında yayınlandı.
Oscarlı oyuncunun yeni projesi, video oyunlarından sinemaya uyarlanan ve gişe rekoru kıran filmleri gündeme getirdi...
26. Resident Evil: The Final Chapter (2016)
26,830,068 dolar
25. Doom (2005)
28,212,337 dolar
24. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
32,131,830 dolar
23. Street Fighter (1994)
33,423,521 dolar
22. Mortal Kombat: Annihilation (1997)
35,927,406 dolar
21. Hitman (2007)
39,687,694 dolar
20. Resident Evil (2002)
40,119,709 dolar
19. Max Payne (2008)
40,689,393 dolar
18. Resident Evil: Retribution (2012)
42,345,531 dolar
17. Need for Speed (2014)
43,577,636 dolar
16. Pokemon: The Movie 2000 (1999)
43,758,684 dolar
15. Silent Hill (2006)
46,982,632 dolar
14. Warcraft: The Beginning (2016)
47,365,290 dolar
13. Resident Evil: Extinction (2007)
$42,345,531 dolar
12. Resident Evil: Apocalypse (2004)
51,201,453 dolar
11. Assassin's Creed (2016)
54,647,948 dolar
10. Tomb Raider (2018)
56,271,570 dolar
9. Resident Evil: Afterlife (2010)
60,128,566 dolar
8. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
65,660,196 dolar
7. Mortal Kombat (1995)
70,454,098 dolar
6. Pokemon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (1998)
85,744,662 dolar
5. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
90,759,676 dolar
4. Rampage
101,028,233 dolar
3. The Angry Birds Movie (2016)
107,509,366 dolar
2. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
131,168,070 dolar
1, Pokémon Detective Pikachu
137 milyon 401 bin 719 dolar