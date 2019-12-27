Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosu'na müdür oldu

Konya Devlet Tiyatrosu'nda 14 yıl oyunculuk yapmasının ardından Mayıs 2018'de buraya müdür olduğunu anlatan Doğru, "Başladığım yerle şu anda olduğum yer arasında hiçbir fark yok. Önemli olan aynı çatı altında olmak. Burada çay verirken de çok mutluydum, şimdi daha mutlu oldum, evet... Bu tiyatroya sanat yönetmeni olabildim. Konya Devlet Tiyatrosunun 21'inci yaşından itibaren idarecilik yapmaya başladım. Daha önceki doluluk oranını korumaya devam ettik" dedi. Hayatını adadığı oyunculuğu hiçbir zaman bırakmak istemediğini vurgulayan Doğru, "Gerçekten bizim mesleğimizde emeklilik yok. Oynadıkça varız, oynamadığımız gün ölmüşüzdür. Sanatçı her şekilde sahneye çıkar. Öldüğünde de buradan tabutuyla yolcu edilir." diye konuştu.



