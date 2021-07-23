Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü

Yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit gazının da çıktığını söyleyen Daşbacak, "Eskiden kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahipler, nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeriye gidiyordu. Sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi içerideki gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahipler ise canlı olarak çıkıyordu" diye konuştu.

Daşbacak'ın verdiği bilgilere göre yapılan bu ritüelle din adamları kutsal sayılırken ölen hayvanların da Hades'e kurban edildiğine inanılıyordu.