Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2013 yılında ortaya çıkarılan ve antik dünyada 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Cehennem Kapısı'nın gizemi, modern bilim sayesinde çözüldü. Yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykelinin de bulunduğu Cehennem Kapısı'nda, antik dönemde yapılan adak törenlerinde, mağaraya gönderilen hayvanların karbondioksit gazının etkisiyle öldüğü belirlendi.

DHA 23.07.2021 - 15:25

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 1

Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan bir yapıyı keşfetti.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 2
D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 3

Cehennem Kapısı, keşfedilmesinin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 4

Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapıya, yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli de yerleştirildi.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 5

ANTİK DÖNEMDE ÖLÜLER ÜLKESİNE GEÇİŞ KAPISI

Eylül ayında ziyarete açılması planlanan Cehennem Kapısı'nın çevresine ziyaretçiler için zehirli gazın etkilemeyeceği uzaklıkta yürüyüş bandı da yapıldı.

Hierapolis Antik Kenti'nin şimdiki Kazı Heyeti Başkanı İtalya Lecce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grazia Semeraro'nun Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Coşkun Daşbacak, Plütonyum'un antik inanışta önemli ve gizemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 6

Prof. Dr. Daşbacak, Pamukkale'ye beyazlığını veren termal suyun çıktığı Cehennem Kapısı'ndaki karbondioksit gazı nedeniyle canlıların öldüğünü, bu nedenle antik çağda burada kutsal törenler yapıldığını belirtti.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 7

Daşbacak, "Plütonyum'daki kutsal alan restorasyon çalışmasıyla antik çağda dini törenlerin yapıldığı şekilde düzenlendi. Burası Frigler döneminde kutsal alan olarak düzenlenmiş. Antik dönemde 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılıyor" dedi.

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü - 8

Yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit gazının da çıktığını söyleyen Daşbacak, "Eskiden kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahipler, nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeriye gidiyordu. Sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi içerideki gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahipler ise canlı olarak çıkıyordu" diye konuştu.

Daşbacak'ın verdiği bilgilere göre yapılan bu ritüelle din adamları kutsal sayılırken ölen hayvanların da Hades'e kurban edildiğine inanılıyordu.

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