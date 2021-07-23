Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü

DHA 23.07.2021 - 15:25
Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan bir yapıyı keşfetti.
Cehennem Kapısı, keşfedilmesinin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı.
Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapıya, yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli de yerleştirildi.
Eylül ayında ziyarete açılması planlanan Cehennem Kapısı'nın çevresine ziyaretçiler için zehirli gazın etkilemeyeceği uzaklıkta yürüyüş bandı da yapıldı.
Hierapolis Antik Kenti'nin şimdiki Kazı Heyeti Başkanı İtalya Lecce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grazia Semeraro'nun Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Coşkun Daşbacak, Plütonyum'un antik inanışta önemli ve gizemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Daşbacak, Pamukkale'ye beyazlığını veren termal suyun çıktığı Cehennem Kapısı'ndaki karbondioksit gazı nedeniyle canlıların öldüğünü, bu nedenle antik çağda burada kutsal törenler yapıldığını belirtti.
Daşbacak, "Plütonyum'daki kutsal alan restorasyon çalışmasıyla antik çağda dini törenlerin yapıldığı şekilde düzenlendi. Burası Frigler döneminde kutsal alan olarak düzenlenmiş. Antik dönemde 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılıyor" dedi.
Yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit gazının da çıktığını söyleyen Daşbacak, "Eskiden kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahipler, nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeriye gidiyordu. Sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi içerideki gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahipler ise canlı olarak çıkıyordu" diye konuştu.
Daşbacak'ın verdiği bilgilere göre yapılan bu ritüelle din adamları kutsal sayılırken ölen hayvanların da Hades'e kurban edildiğine inanılıyordu.