Celine Dion: Lady Gaga dünyanın en mükemmel seslerinden biri
ntv.com.tr
Celine Dion, Time’ın En Etkili 100 isim listesine giren Lady Gaga hakkında Time dergisi için bir makale yazdı. Dion, “Bence o dünyanın en mükemmel seslerinden birine sahip” dedi.
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Kanadalı şarkıcı Celine Dion, ödüllü yıldız Lady Gaga hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
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My Heart Will Go On şarkısıyla tanınan Dion, Time’ın Yılın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer alan Lady Gaga ile ilgili bir makale kaleme aldı.
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Dion, “Lady Gaga’yı seviyorum ve bence o dünyanın en mükemmel seslerinden birine sahip: güçlü, inandırıcı, tutkulu ve duyarlı” ifadesini kullandı.
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Dion, yazısında, “O kesinlikle gördüğümüz en yaratıcı sanatçılardan biri. Sanatsal ifadesinin kuralları yok, sınırları yok. Sıra dışı stiliyle ilk kez ekrana çıktığında eleştirileri önemsemedi. Kendi davulunun ritminde yürüdü. Bireysellik mesajının içsel gücünü ifade etmenin bir yolu olduğunu biliyor. LGBTİ toplumuna durmaksızın destek verdi, zorbalığa karşı kampanyalar yaptı. Lady Gaga’nın sesi gerçekten önemli olduğu yerlerde duyuluyor” dedi.
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Dion ayrıca şunları yazdı: “O harika bir müzisyen, performans sanatçısı ve A Star Is Born’da gördüğümüz üzere inanılmaz bir oyuncu. Mirası şov dünyasının çok ötesine uzanıyor. Gelecek nesiller için dünya çapında sevgiye ve özgürlüğe ilham vermeye devam edecek.”