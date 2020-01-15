Cem Yılmaz Erşan Kuneri için dijitale göz kırptı

Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında şu ifadeleri kullandı: “GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte bir kahramandı. Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti... Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini. Bir dizi yapmayı düşünüyorum Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye"