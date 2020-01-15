Cem Yılmaz Erşan Kuneri için dijitale göz kırptı (G.O.R.A'nın sevilen karakteri dizi yolunda)

Şu sıralar Karakomik Filmler 2 filmiyle gündemde olan komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi dizi olarak seyirciyle buluşturmak istediğini açıkladı.

17 Ocak'ta seyirciyle buluşacak Karakomik Filmler 2 ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan  Cem Yılmaz, G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi ekrana taşımak istediğini dile getirdi.

46 yaşındaki ünlü komedyen, Erşan Kuneri tiplemesinin dil, muhataplar ve +18 sebebiyle dijital platformda dizi olarak seyirci karşısına çıkabileceğini vurguladı.

Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında şu ifadeleri kullandı: “GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte bir kahramandı. Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti... Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini. Bir dizi yapmayı düşünüyorum Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye" 

Yılmaz, 2004 yılındaki G.O.R.A'nın ardından 14 yıl sonra çektiği Arifv216 filminde de Erşan Kuneri karakterine yer vermişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER