Cem Yılmaz Karakomik Filmler ile önce ağlatacak sonra güldürecek

Ünlü komedyen, 60 dakikalık işler yapma konusunda TV ve dijital platformdaki filmlerden ilham aldığını belirterek şunları söyledi: “Black Mirror gibi, ne bileyim... Birkaç hikayenin birbirine dokunarak buluşması çok büyük bir buluş değil, böyle çok örnek var ama bizde az. Bizde çok yönetmenli, çok öykülü sinema filmleri var ama bir seansta 60 dakikalık iki öykü pek yok. Hikâyeler birbirine geçsin ya da geçmesin. Mesela ilk izleyeceğimiz ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’taki karakterler birbirleriyle feribotta denk geliyorlar ama diğer ikisinde böyle bir şey yok."