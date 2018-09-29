Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisini anlattı

1 Cem Yılmaz, Arif V 216’nın ardından, bazılarının radikal bulduğu ama kendisine sorulduğunda ‘özüne döndüğünü’ söylediği filmler çekiyor şu sıra. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisi... Kaçamak ve 2 Arada isimli 60 dakikalık ve bağımsız hikayelere sahip bu filmler; tek bir film olarak Ocak ayında vizyona girecek. 45 yaşındaki komedyen merak edilenleri Posta'dan Şirin Sever'e anlattı. İşte projenin detayları ve Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:

2 Serinin ilk 60 dakikalık filmi Kaçamak. Bodrum ve İstanbul’da çekimleri gerçekleşen Kaçamak, 4 kafadarın çıktıkları detoks tatilinde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memilli ve Özkan Uğur başrolde.







3 Bu filmin hemen arkasından izlenecek diğer film 2 Arada. Tüm hikaye arabalı vapurda geçiyor, Cem Yılmaz Ayzek isimli bir çaycıyı oynuyor. Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Cem Davran da filmde. Cem Yılmaz’ın bu hikayedeki dişleri, keli, yarattığı karakter gerçekten şaşırtacak. ‘Kaçamak’tan daha dramatik öğelerle süslü, acı, kara bir komedi.

4 “2001’den beri yazdığım şeyler bunlar. O zaman daha G.O.R.A. bile yoktu sinema maceramda. Vizontele, Her Şey Çok Güzel Olacak vardı. O zaman çekseydim bunları, radikal olurdu. Zeki Demirkubuz çekmiş gibi olurdu! 10 tane böyle hikayem var. Feribottaki garson, şehir dışına detoksa giden dört ‘akıllı’, düğün basan Anadolu rockçılar, çevreci türkücü, comeback yapmak isteyen eski popçu gibi. Bunlar hep uzun metraja evrilmeyi bekliyordu…”

5 "Benim sinema maceram, izlemek istediğim filmler Hokkabaz ayarı işlerdir hep. Böyle filmler yapmak istiyordum. Art arda çizgi roman tadında filmler çekince, bu dramaları kenara atmıştım. Dolayısıyla hikayeler birikti. Ben de hızlı giriş yapayım istedim. Şimdi tür değiştirdim sanıyorlar ama benim türüm bu aslında…”





6 “Bunlar da komik, eğlenceli fimler. Bir G.O.R.A. değil, olmaması için de uraşıyoruz. O başka tür, bu başka tür. Ve bu tür eğer tutarsa, seyirci de severse devamı da gelecek”







7 “Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Necip Memilli ile ilk kez çalışıyorum. Daha önce çalışmadığım isimler de olsun istedim çünkü ‘aynı adamlar’ meselesi artık sıktı"





8 “Filmi yapan biziz, ‘yine aynı adamlar’ deniyor! Aynı adamların olmasında ne sakınca var ki? Ayrıca Arif V 216’da Seda Bakan ve Kerem Alışık’la ilk kez oynadım. Onlara ayıp olmuyor mu? Bana göre bu aynı adamlar serzenişinin altında şu var: Niye ben oynamıyorum”





9 Cem Yılmaz, Defne Samyeli’nin kızlarının da filmde oynayacağı haberlerine getiriyor konuyu: “Devamlı bunu okuyoruz basında. Yok öyle bir şey... Hatta Defne de oynuyormuş, haberimiz yok! Gayet iyi oynar da, yok yani!”