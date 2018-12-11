NTV

Cem Yılmaz'dan yeni bir film daha: Deli

Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın bu projelerinin afişleri yayınlandı. Yılmaz ayrıca 4. filminin Deli olduğunu ifade ederek oyuncu kadrosunu da açıkladı.

  • 1

    Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak 18 Ocak 2019'da seyirciyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, afişleri görücüye çıkardı.
  • 2

    Afişi paylaşan Yılmaz, "Güzellik ! Maaşallah de" notunu düştü.
  • 3

    Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da diğer afiş görselini yayınladı.
  • 4

    Karakomik Filmler serisinde 2 Arada, Kaçamak ve Emanet'in ardından 4. filmin Deli olduğunu açıklayan Yılmaz, "Evet... Bu ay ismim Güven ve taksiciyim. Karakomik Filmler: Deli! Nisanda sinemalarda" mesajını yazdı.
  • 5

    Cem Yılmaz'ın Deli filminde rol alacak isimler ise şöyle: Cem Davran
  • 6

    Büşra Develi
  • 7

    Özkan Uğur
  • 8

    Hakan Gerçek
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin