Cem Yılmaz'dan yeni bir film daha: Deli

Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın bu projelerinin afişleri yayınlandı. Yılmaz ayrıca 4. filminin Deli olduğunu ifade ederek oyuncu kadrosunu da açıkladı.
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Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak 18 Ocak 2019'da seyirciyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, afişleri görücüye çıkardı.
Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da diğer afiş görselini yayınladı.
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Karakomik Filmler serisinde 2 Arada, Kaçamak ve Emanet'in ardından 4. filmin Deli olduğunu açıklayan Yılmaz, "Evet... Bu ay ismim Güven ve taksiciyim. Karakomik Filmler: Deli! Nisanda sinemalarda" mesajını yazdı.
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Cem Yılmaz'ın Deli filminde rol alacak isimler ise şöyle: Cem Davran