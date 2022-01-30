Cenevre'de ışık festivaliyle sanat şehirle buluşuyor

Geneva Lux Festivali kapsamında Cenevre'nin Mont-Blanc Köprüsü'ndeki ışıklandırmalar, halkın en çok dikkatini çeken çalışmalar arasında yer alıyor. Köprünün yanına yerleştirilen ışıklı plastikten yapılmış dev insan figürleri, uzaktan bakıldığında köprüyü tutan kolonlar gibi görünüyor. Şehirde yaşayan ve turistik amaçlı Cenevre'ye gelen çok sayıda kişi, akşam saatlerinde bu görüntüyü kaydetmek için köprüye geliyor.