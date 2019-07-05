Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin kamera arkası

Naim, 10 yaşında halter sporuyla tanıştığında 1 metre 18 santimetre boyunda, 22 kilogram ağırlığındaydı. Aynı zamanda üstün yeteneği sayesinde dünyada bu yaşta haltere başlayan, onca ağırlık altına girerek antrenmanlar yapan ilk ve tek sporcuydu. Çünkü her şeyiyle ağır bu spor dalına çocuklar için başlama yaşı en az 13’tü. Süleymanoğlu ise daha haltere başlarken bile istatistikleri altüst etmiş, ileride nasıl başarılara ve mucizelere imza atacağının ilk ipuçlarını vermişti.