Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun yönetmeni Özer Feyzioğlu: Kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz

Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun henüz çocuk yaşlardayken mucizelerle dolu bir yaşamı olduğunu aktararak, "Aslında onun mayasından belliymiş adam gibi bir adam olacağı. Çok fedakarlıklar yapmış. Halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek, fikirleri, iradeleri hür yaşayabilmeleri, kendi isimlerini kullanabilmeleri, ibadetlerini yapabilmeleri için çocuk yaşta kaldıramayacağı yüklerin altına girmiş. Ama (o yükleri) kaldırdı ve bizi mucizelere alıştırdı. Sadece olimpiyat rekorları, olimpiyat madalyaları bırakmadı. Türk gibi güçlü, 'Cep Herkülü' gibi bir unvan bıraktı dünyaya." dedi.

Süleymanoğlu'nun yalnızca Türkiye'yi değil dünyayı da şaşırttığını dile getiren Uslu, çok özel bir iş yaptıklarını ifade etti.