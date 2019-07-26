Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun yönetmeni Özer Feyzioğlu: Kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz
Anadolu Ajansı
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yönetmenliğini üstlenen Özer Feyzioğlu, "Bence 50 yaşında hayatını kaybetmek bir karar değil, bilinçli tercih edilmiş bir yolculuğun neredeyse doğal sonucu. Ağır bir sorumluluğumuz var. Herhangi bir hayatı değil kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz" dedi.
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Çekimleri Bulgaristan'da devam eden filmde, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla yediden yetmişe Türk halkının büyük bölümünün sevgisini kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı, beyaz perdeye aktarılıyor.
Film setinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, Süleymanoğlu'nun iki yıl önce 50 yaşındayken hayatını kaybettiğini hatırlattı.
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Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun henüz çocuk yaşlardayken mucizelerle dolu bir yaşamı olduğunu aktararak, "Aslında onun mayasından belliymiş adam gibi bir adam olacağı. Çok fedakarlıklar yapmış. Halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek, fikirleri, iradeleri hür yaşayabilmeleri, kendi isimlerini kullanabilmeleri, ibadetlerini yapabilmeleri için çocuk yaşta kaldıramayacağı yüklerin altına girmiş. Ama (o yükleri) kaldırdı ve bizi mucizelere alıştırdı. Sadece olimpiyat rekorları, olimpiyat madalyaları bırakmadı. Türk gibi güçlü, 'Cep Herkülü' gibi bir unvan bıraktı dünyaya." dedi.
Süleymanoğlu'nun yalnızca Türkiye'yi değil dünyayı da şaşırttığını dile getiren Uslu, çok özel bir iş yaptıklarını ifade etti.
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Mustafa Uslu, şunları kaydetti: "İnşallah, şampiyonun filmi layık olduğu yeri bulacak. Biz bu filmde Muharrem Süleymanoğlu'nun çocukluk anılarını yazdığı, 'Kardeşim Cep Herkülü' kitabının haklarını alarak yola çıktık. Zaten Muharrem Süleymanoğlu'ndan başka hiç kimse, hiçbir varisi, bize Naim Süleymanoğlu'nun çocukluğunu anlatamazdı."
Yapımcı Uslu, Süleymanoğlu'nun yaptıklarını ve yaşam hikayesini genç neslin öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkenin geleceği gençler, aydınlık fikirler, çocuklar Naim Süleymanoğlu'nu öğrenmeli. Ondaki azmi görmeliler." diye konuştu.
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Yönetmen Özer Feyzioğlu da Bulgaristan'daki çekimler sırasında tüm ekibin duygusal bir yoğunluk içinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bu topraklarda olmak, bu filmi burada çekmek, bu işin süsü değil. Bu çok önemli ve kıymetli bir şey. Buraya geldiğimizden beri duygusal bir durumun içine girdik. Bu durumu yaşatan şey de Naim Süleymanoğlu'nun 19 yaşında, neredeyse çocuk denecek yaşta verdiği kararla insan hakları için hayatını riske atıp, insan hakları konusundaki ihlalleri duyurmak için sporu kullanması. Bu fedakarlık hepimizi çok etkiliyor. Bence 50 yaşında hayatını kaybetmek bir karar değil, bilinçli tercih edilmiş bir yolculuğun neredeyse doğal sonucu. Ağır bir sorumluluğumuz var. Herhangi bir hayatı değil kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz. Bunu layıkıyla anlatabilmek için değerli oyuncularımızın da katkılarıyla canla başla burada çalışıyoruz."
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5Filmde Naim'i canlandıran Hayat Van Eck, Süleymanoğlu'nun yaptıklarını ilk kez hayat bilgisi dersinde duyduğunu aktararak, "Yaptıkları, verdiği kararlar ve fedakarlıkları inanılmaz. Çok çalışmış, bir tutku ve arzuyla vatan sevgisiyle ailesi, tanıdıkları ve kendi insanları için. Bu kadar yükün altından kalkmak, bunları başarabilmek inanılmaz bir şey. Bunun hakkını olabildiğince vererek ve üstüne yoğunlaşarak, iş birliğiyle gönül birliğiyle sunmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.