Çernobil (Chernobyl) dizisi hakkında bilinmesi gerekenler
ntv.com.tr
Son dönemde yabancı dizi tutkunları, İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük tarihi drama dizisi Çernobil’i (Chernobyl) konuşuyor. İşte Çernobil nükleer felaketini ve ardından yaşananları anlatan çarpıcı diziye dair bilinmesi gerekenler...
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kısa sürede sevilen yabancı diziler arasında kendine yer bulan Çernobil (Chernobyl), İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük bir mini dizi olarak çekildi. Dizi, Amerikan kablo kanalı HBO ile İngiliz televizyon kanalı Sky'ın ortak yapımı.
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ABD’de 6 Mayıs’ta, İngiltere’de ise 7 Mayıs’ta seyirciyle buluşan dizinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Dizi her hafta pazartesi günü HBO’da yayınlandıktan sonra ertesi gün beIN Connect‘te gösteriliyor. Aynı zamanda beIN Series Drama kanalından da izlenebilen dizi, Türkiye saati ile pazartesiyi salıya bağlayan gece, saat 04.00’te yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri salı günü beIN Series Drama kanalında 22.00’de izleyiciyle buluşuyor.
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Dizinin şimdiye dek dört bölümü yayınlandı. Beşinci ve son bölüm, 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece yayınlanacak.
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Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren ve seyirciden büyük övgü alan dizi, Nisan 1986'da Sovyetler Birliği’nde meydana gelen Çernobil nükleer felaketini ve ardından gelen benzeri görülmemiş tasfiye girişimlerini ele alıyor.
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Tarihin en kötü insan yapımı felaketlerinden birinin gerçek hikayesini kurgu yoluyla anlatan dizi, Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları ele alıyor. Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernobil şehrine kurulan nükleer santraldeki felaketin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikayelerine odaklanıyor.
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İnternet film veri tabanı IMDb’de 9,7’lik puanla en popüler yapımlar arasına giren dizinin senaristi Hangover (Felekten Bir Gece) serisini yazan Craig Mazin, yönetmeni ise Johan Renck.
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Dizinin başrolünde Mad Men, Fringe ve The Crown gibi beğenilen dizilerde karakter oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkan Jared Harris yer alıyor. Emily Watson, Stellan Skarsgård ve Paul Ritter de Harris’e eşlik ediyor.
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Çernobil’de Jared Harris, kazayı inceleyen bir bilim insanını; Stellan Skarsgård, bir bürokratı; Emily Watson ise kazayı araştırmak isteyen bir nükleer fizikçiyi canlandırıyor.
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Yaratılan atmosferin son derece gerçekçi olduğu, gerek dram gerekse de gerilim dozu yüksek olan dizi, Türk izleyiciler tarafından, Rusça yerine İngilizce diliyle çekildiği için eleştirildi.
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11İşte diziden kareler...
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