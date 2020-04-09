Çernobil dizisinin kostüm şirketi corona virüs salgını için koruyucu giysi ve maske bağışlayacak

“Bu sadece okyanusta bir damla ama birçok insana yardım etti” denilen açıklamada “Peris Madrid ve Peris Lizbon atölyeleri bu yardımın gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni yapıyor. Bağışımızın Dante benzeri duruma film endüstrisi, televizyon ve tiyatro camiası adına mütevazı bir katkı olmasını istiyoruz” ifadesi kullanıldı.