Çernobil dizisinin kostüm şirketi corona virüs salgını için koruyucu giysi ve maske bağışlayacak

Peris Costumes, Çernobil dizisi dışında bugüne dek Ciro Guerra’nın yönetmenliğini üstlendiği, Johnny Depp’in başrolde yer aldığı Waiting For The Barbarians filmi ile Roman Polanski’nin An Officer And A Spy filmi, Pedro Almodóvar’ın Julieta'sı ve Javier Fesser’ın Champions filmi için de kostüm üretti.