Çernobil dizisinin kostüm şirketi corona virüs salgını için koruyucu giysi ve maske bağışlayacak

ntv.com.tr 09.04.2020 - 13:13 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 13:18
En iyi diziler arasında gösterilen 2019 yapımı Çernobil’in İspanyol menşeili kostüm tasarım şirketi Peris Costumes, corona virüs salgınına karşı mücadele etmek için eldiven, koruyucu giysi gibi pek çok malzeme bağışlayacak.
Şirket, Madrid ve Lizbon’da bulunan atölyelerini; bakımevleri, hastaneler, polis merkezleri, sosyal hizmetler ve belediyelere verilmek üzere yeni maske, koruyucu giysi ve başlık üretimi için kullanacak.
HBO’nun geçen yıl yayınlanan ve uzun süre adından söz ettiren mini dizisi Çernobil’in kostüm tasarım şirketi, 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil faciasını anlatan dizi için hazırladığı kostümlerle takdir toplamıştı.
Peris Costumes şirketinden corona virüs salgınıyla ilgili yapılan açıklamada, “Gerçeğin kurguyu arattığı bir kabusun içindeyiz. COVID-19 nedeniyle oluşan durumu hafifletmek isteyen Peris, atölyelerinde bulunan doktor önlüğü, başlıklı koruyucu giysi, maske ve tüm diğer koruyucu malzemelerin üretimine yönelik yeniden düzenlemeye gitti” denildi.
“Bu sadece okyanusta bir damla ama birçok insana yardım etti” denilen açıklamada “Peris Madrid ve Peris Lizbon atölyeleri bu yardımın gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni yapıyor. Bağışımızın Dante benzeri duruma film endüstrisi, televizyon ve tiyatro camiası adına mütevazı bir katkı olmasını istiyoruz” ifadesi kullanıldı.
Peris Costumes, Çernobil dizisi dışında bugüne dek Ciro Guerra’nın yönetmenliğini üstlendiği, Johnny Depp’in başrolde yer aldığı Waiting For The Barbarians filmi ile Roman Polanski’nin An Officer And A Spy filmi, Pedro Almodóvar’ın Julieta'sı ve Javier Fesser’ın Champions filmi için de kostüm üretti.