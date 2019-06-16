Çernobil dizisinin yaratıcısı Craig Mazin: Çernobil yüzünden ölenlerin sayısı hesaplanamıyor

1 IMDb’de de gelmiş geçmiş en iyi puanı alarak bir rekora imza atan Çernobil dizisinin yaratıcı Craig Mazin diziyi verdiği röportajda Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a anlattı.



Böyle bir dizi yaratmak nereden aklınıza geldi?



"Çernobil patladığında 15 yaşındaydım. Amerika’da 70-80’li yıllarda büyüyen herkes Sovyetler Birliği’nden korkardı. Onların füzeleri bize doğru dönük diye düşünürdük. 'Amerika’yı havaya uçuracaklar' derlerdi Orada da bizden korkarlarmış. O geceye dair yaptığım araştırmalara göre, santralde bulunanlar Çernobil’i Amerika bombalıyor zannetmiş. Patlama o kadar büyük ve korkunçmuş ki Amerika’nın işi diye düşünmüşler. Yani iki taraf da birbirinden korkuyormuş... Yıllar sonra, aklıma 15 yaşındayken duyduğum o patlama geldi. Çernobil’in patladığını hepimiz biliyorduk ama neden patladığını kimse bilmiyordu. Herhangi birine 'Titanik neden battı?' diye sorsan, hiç düşünmeden “Buz dağına çarptı” der. Ama “Çernobil niye patladı?” desen, kimse cevap veremez..."







2 Çok fazla araştırma yaptığınızı söylüyor ekibiniz...



"Evet ve araştırma yaptıkça konuya daha da çekildim. Bulduklarım beni hayrete düşürdü. Olay üstüne olay yaşanmış. Çernobil’in patlama sebebi şoke edici. Patlamadan sonra yaşananlar ise çok acı verici. Düşünsene oraya giden itfaiye bile neden gittiklerini bilmiyor. Çatı yanıyor zannediyorlar. Onların ve daha birçok kişinin hikayesi bilinsin istedim. Ama her şeyin ötesinde, gerçeği saklayıp yalan konuşmanın sonuçları görülsün istedim."







3 Konuya hakim olduğunuz için soruyorum, faciada kaç kişi hayatını kaybetti?



"Bu hâlâ tartışılan bir konu. 4 bin ile 90 bin kişi arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklarda kişi sayısı 1 milyona kadar çıkıyor. Bu konudaki problem şu: Çernobil’den 10 yıl sonra kanserden ölen gençlerin suçlusu kim? Radyasyondan dolayı Ukrayna ve Beyaz Rusya’da çocuklarda görülen kanser oranı oldukça artmış. O yüzden tam olarak hesaplamak oldukça zor..."







4 Çernobil’e gittiniz mi?



"Gittim. Bizimle radyasyon oranını ölçen ekip de geldi, çünkü orada elini kolunu sallayarak gezemiyorsun. Pripyat’ta belli bir süre dolaşmaya izin veriliyor."







5 Santrale girdiniz mi?



"Ben üçüncü santralde pompa odasına girdim. Orada doz ölçer makinemiz “bip bip bip” diye çalmaya başladığı için radyasyon oranının çok olduğunu, en fazla 1 dakika durabileceğimizi söyleyip bizi dışarı çıkardılar."





