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Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor

Rusya Komünist Partisi'nin HBO yapımı Çernobil dizisinin yasaklanmasını istemesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin, diziyi tarihi gerçekleri saptırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

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    Çernobil nükleer santralinde 1988 yılında işe başlayan ve 30 yılını Çernobil için harcayan İgor Gramotkin dizi hakkında konuştu.


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    2005-2018 yılları arasında nükleer santralin müdürlüğünü yapan Gramotkin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamalarda Çernobil dizisini tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı.


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    Birçok çarpıtma yapıldığını vurgulayan Gramotkin, en sinirlendiği ve şaşırdığı sahnelerin ise dizideki kilit karakterlerin sürekli içmeleri ve ellerinde votka bardaklarıyla dolaşmaları olduğunu dile getirdi.


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    Gramotkin, “Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle bu sahnelere olan kızgınlığını dile getirdi.


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    Gramotkin, tünel kazan çırılçıplak işçiler sahnelerine de oldukça sinirlendiğini ifade etti.
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