Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu

Topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.