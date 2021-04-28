Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü. Müze müdürlüğüne durumu bildiren öğretmen, aynı zamanda çıkan tarihi eserleri de yetkililere teslim etti.

İHA 28.04.2021 - 12:52

Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 1
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan köy çeşmesinde su patlağı tamirini yaptığı sırada, gördüğü karşısında adeta şaşkına döndü.
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 2
Topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 3
Yılmaz'ın haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede incelemelerde bulundu.
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 4
Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 5
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 6
Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu - 7

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