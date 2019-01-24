Çevrecilerden doğa tahribatı fotoğrafları (Dünya Çevre Günü)
Özellikle 2018'un başlarında sosyal medyada hızla yayılan #10yearchallenge hareketine çevre örgütleri de katılmıştı. Ünlülerin ve diğer sosyal medya kullanıcılarının 10 yıl önceki ve şimdiki hallerini paylaştıkları akımda, aralarında Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), DiCaprio Vakfı’nın da bulunduğu çevreci kuruluşlar doğanın yıllar içinde uğradığı tahribatı paylaşımlarıyla gözler önüne sermişti. İşte Dünya Çevre Günü'nde o fotoğraflar...