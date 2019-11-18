Charlie’nin Melekleri: En çok İstanbul'u sevdik 

Banks geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Charlie’nin Melekleri filmiyle ilgili yapılan 'Tekrarlanıyor’ eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Şimdiye kadar 37 Örümcek Adam (Spider-Man) filmi çekildi ve kimse şikayet etmedi. Bence kadınların da her 17 yılda bir, 1-2 tane aksyion filmine ihtiyacı var. Bu konuda içim rahat"

CHARLI'NİN MELEKLERİ FRAGMANI (TIKLA İZLE)