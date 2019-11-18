Charlie’nin Melekleri: En çok İstanbul'u sevdik 

Merakla beklenen Charlie’nin Melekleri filminin yıldızları Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska projenin tanıtım etkinliklerine başladı.
CHARLI'NİN MELEKLERİ FRAGMANI (TIKLA İZLE)
IMDb’de yayınlanan soru cevap bölümüne katılan filmin yönetmeni ve oyuncusu Elizabeth Banks çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul’u sevdiklerini dile getirdi.
Projenin başrolleri Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska da "İstanbul çekimleri çok keyifliydi" açıklamasında bulundu.
Filmin İstanbul çekimleri Eminönü Çakmakçılar Yokuşu, Kapalıçarşı, Sultanahmet ve Veliefendi Hipodrumu'nda gerçekleşti.
Çekimler sırasında Kristen Stewart, jokey sahneleri için dublöründen eğitim alarak kamera karşısına geçti.
İstanbul'un yanı sıra Hamburg ve Berlin'in yer aldığı lokasyonlarda çekilen Charlie’nin Melekleri filmi Türkiye'de 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak.
Banks geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Charlie’nin Melekleri filmiyle ilgili yapılan 'Tekrarlanıyor’ eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Şimdiye kadar 37 Örümcek Adam (Spider-Man) filmi çekildi ve kimse şikayet etmedi. Bence kadınların da her 17 yılda bir, 1-2 tane aksyion filmine ihtiyacı var. Bu konuda içim rahat"