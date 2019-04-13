Charlie'nin Melekleri İstanbul'da

1 Charlie'nin Melekleri 1976 yılından bu yana hayatımızda. Ajanlık maceraları Cherry Ladd, Shelley Hack ve Tanya Roberts ile beş sezon devam etti. 2000'lerde televizyon ekranından beyazperdeye transfer oldular. Bu kez Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu'lu önderliğinde. Elde ettiği gişe başarısının ardından 2003'de ikinci filmi de çekildi. Şimdi ise yaklaşık 16 yıllık bir aradan sonra yepyeni bir kadroyla geri dönmeye hazırlanıyorlar.

2 Aslında geri dönmüyorlar. Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks ile yeniden doğuyorlar.

3 Birkaç ay sonra vizyona girmesi planlanan en büyük sürprizi Kristen Stewart ve İstanbul hiç şüphesiz. Lokasyonları arasında İstanbul, Hamburg ve Berlin'in yer aldığı, güçlü kadın ajanları bir arada gördüğümüz görseller, Entertainment Weekly aracılığıyla sinemaseverlerle paylaşıldı.

4 Bu fotoğraf İstanbul'da çekilmiş. Birkaç ay içerisinde vizyona girmesi planlanan Charlie's Angels'ın henüz resmi bir fragmanı yok fakat set fotoğrafları fragman niteliğinde.

5 Yönetmen ve oyuncu Elizabeth Banks film hakkında "Kadınların romantik ilişkilerini konu edinen ya da annelerini neden daha fazla aramadıklarıyla ilgili olan bir film değil, bir araya geldikleri, işbirliği yaptıkları ve birbirlerini destekledikleri bir film yapmak benim için önemliydi. Çalışma üzerindeyken bunları konuşmam, yalnızca işimi yaparım. Charlie'nin Melekleri'ne becerilerinin gerektiği gibi davranmak önemli hissettirdi."