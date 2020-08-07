Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?)
Bugünlerde son filmi Old Guard ve ‘cevizli baklava’ açıklamasıyla gündemde olan Charlize Theron 44'üncü yaşını kutluyor. 2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını, ancak kısa bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte 44'üncü doğum gününde Old Guard’dan sonra bir süre yeni projelerde göremeyeceğimiz Charlize Theron’un tüm filmleri…
ntv.com.tr
07.08.2020 - 09:15
CHARLİZE THERON KİMDİR?
7 Ağustos 1975 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde dünyaya gelen Charlize Theron 15 yaşındayken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. 6 yaşına geldiğinde bale dersleri aldı ve 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve balerinliği bıraktı.
Theron bankadaki bir görevliyle tartışma yaşarken oyuncu menajeri Jjon Crosby tarafından keşfedildi. Theron kartvizini aldığı Crosby'i arayarak oyunculuk için ilk adımını attı.
The Hollywood Reporter’ın 2006 yılının En Çok Kazanan Kadın Oyuncuları listesinde North Country ve Aeon Flux filmleri için film başına aldığı 10 milyon dolar ücretle Halle Berry, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Renée Zellweger, Reese Witherspoon ve Nicole Kidman’ın ardından 7. sırada yer aldı.
ÖDÜLLER
Oscar
2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday
2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Kazandı
BAFTA
2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday
2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Aday
Altın Küre
2012 En İyi Kadın Oyuncu/ Young Adult/ Aday
2006 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday
2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday
2004 En İyi Kadın Oyuncu Drama/ Monster/ Kazandı
Emmy
2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday
İşte Charlize Theron'ın rol adlığı tüm dizi ve filmler...
Children of the Corn III: Urban Harvest (Eli's Follower) 1995
2 Days in the Valley (Helga Svelgen) 1996
That Thing You Do! (Tina) 1996
Hollywood Confidential (Sally) 1997
Trial and Error (Billie Tyler)
The Devil's Advocate (Mary Ann Lomax) 1997
Celebrity (Supermodel) 1998
Mighty Joe Young (Jill Young) 1998
The Astronaut's Wife (Jillian Armacost) 1999
The Cider House Rules (Candy Kendall) 1999
Reindeer Games (Ashley) 2000
The Yards (Erica Soltz) 2000
Men of Honor (Gwen Sunday) 2000
The Legend of Bagger Vance (Adele Invergordon) 2000
Sweet November (Sara Deever) 2001
15 Minutes (Rose Hearn) 2001
The Curse of the Jade Scorpion (Laura Kensington) 2001
Waking Up in Reno (Candy Kirkendall) 2002
The Italian Job (Stella Bridger) 2003
The Life and Death of Peter Sellers (Britt Ekland) 2004
Head in the Clouds (Gilda Bessé) 2004
North Country (Josey Aimes) 2005
Æon Flux (Aeon Flux) 2005
Arrested Development (TV Series) (Rita) 2005
In the Valley of Elah (Det. Emily Sanders) 2007
Battle in Seattle (Ella) 2007
Sleepwalking (Joleen) 2008
The Burning Plain (Sylvia) 2008
Young Adult (Mavis Gary) 2011
Prometheus (Meredith Vickers) 2012
Snow White and the Huntsman (Ravenna) 2012
Saturday Night Live: Cut for Time (TV Series) (Reese) 2014
A Million Ways to Die in the West (Anna) 2014
Dark Places (Libby Day) 2014
Mad Max: Fury Road (Imperator Furiosa) 2015
The Huntsman: Winter's War (Ravenna) 2016
The Last Face (Wren) 2016
Atomic Blonde (Lorraine Broughton) 2017
The Fate of the Furious (Cipher) 2017
The Orville (TV Series) (Pria Lavesque) 2017
Gringo (Elaine Markinson) 2018
Long Shot (Charlotte Field) 2019
Bombshell (Megyn Kelly) 2019
The Old Guard (Andy) 2020