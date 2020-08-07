Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?)

Bugünlerde son filmi Old Guard ve ‘cevizli baklava’ açıklamasıyla gündemde olan Charlize Theron 44'üncü yaşını kutluyor. 2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını, ancak kısa bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte 44'üncü doğum gününde Old Guard’dan sonra bir süre yeni projelerde göremeyeceğimiz Charlize Theron’un tüm filmleri…

ntv.com.tr 07.08.2020 - 09:15

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 1

CHARLİZE THERON KİMDİR?

7 Ağustos 1975 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde dünyaya gelen Charlize Theron 15 yaşındayken  annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. 6 yaşına geldiğinde bale dersleri aldı ve 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve balerinliği bıraktı.
Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 2

Theron bankadaki bir görevliyle tartışma yaşarken oyuncu menajeri Jjon Crosby tarafından keşfedildi. Theron kartvizini aldığı Crosby'i arayarak oyunculuk için ilk adımını attı.

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The Hollywood Reporter’ın 2006 yılının En Çok Kazanan Kadın Oyuncuları listesinde North Country ve Aeon Flux filmleri için film başına aldığı 10 milyon dolar ücretle Halle Berry, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Renée Zellweger, Reese Witherspoon ve Nicole Kidman’ın ardından 7. sırada yer aldı.
Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 4

ÖDÜLLER

Oscar

2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday

2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Kazandı

BAFTA

2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday

2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Aday

Altın Küre

2012 En İyi Kadın Oyuncu/ Young Adult/ Aday

2006 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday

2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday

2004 En İyi Kadın Oyuncu Drama/ Monster/ Kazandı

Emmy

2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday

İşte Charlize Theron'ın rol adlığı tüm dizi ve filmler...

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 5

Children of the Corn III: Urban Harvest (Eli's Follower) 1995

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 6

2 Days in the Valley (Helga Svelgen) 1996

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 7

That Thing You Do! (Tina) 1996

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 8

Hollywood Confidential (Sally) 1997

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 9

Trial and Error (Billie Tyler)

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 10

The Devil's Advocate (Mary Ann Lomax) 1997

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 11

Celebrity (Supermodel) 1998

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 12

Mighty Joe Young (Jill Young) 1998

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 13

The Astronaut's Wife (Jillian Armacost) 1999

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 14

The Cider House Rules (Candy Kendall) 1999

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 15

Reindeer Games (Ashley) 2000

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 16

The Yards (Erica Soltz) 2000

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 17

Men of Honor (Gwen Sunday) 2000

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 18

The Legend of Bagger Vance (Adele Invergordon) 2000

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 19

Sweet November (Sara Deever) 2001

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 20

15 Minutes (Rose Hearn) 2001

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 21

The Curse of the Jade Scorpion (Laura Kensington) 2001

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 22

Trapped (Karen) 2002

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 23

Waking Up in Reno (Candy Kirkendall) 2002

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 24

The Italian Job (Stella Bridger) 2003

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 25

Monster (Aileen) 2003

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 26

The Life and Death of Peter Sellers (Britt Ekland) 2004

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 27

Head in the Clouds (Gilda Bessé) 2004

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 28

North Country (Josey Aimes) 2005

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 29

Æon Flux (Aeon Flux) 2005

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 30

Arrested Development (TV Series) (Rita) 2005

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 31

In the Valley of Elah (Det. Emily Sanders) 2007

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 32

Battle in Seattle (Ella) 2007

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 33

Sleepwalking (Joleen) 2008

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 34

Hancock (Mary) 2008

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 35

The Burning Plain (Sylvia) 2008

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 36

The Road (Woman) 2008

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 37

Young Adult (Mavis Gary) 2011

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 38

Prometheus (Meredith Vickers) 2012

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 39

Snow White and the Huntsman (Ravenna) 2012

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 40

Saturday Night Live: Cut for Time (TV Series) (Reese) 2014

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 41

A Million Ways to Die in the West (Anna) 2014

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 42

Dark Places (Libby Day) 2014

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 43

Mad Max: Fury Road (Imperator Furiosa) 2015

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 44

The Huntsman: Winter's War (Ravenna) 2016

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 45

The Last Face (Wren) 2016

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 46

Atomic Blonde (Lorraine Broughton) 2017

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 47

The Fate of the Furious (Cipher) 2017

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 48

The Orville (TV Series) (Pria Lavesque) 2017

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 49

Tully (Marlo) 2017

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 50

Gringo (Elaine Markinson) 2018

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 51

Long Shot (Charlotte Field) 2019

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 52

Bombshell (Megyn Kelly) 2019

Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?) - 53

The Old Guard (Andy) 2020

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