Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?)

CHARLİZE THERON KİMDİR? 7 Ağustos 1975 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde dünyaya gelen Charlize Theron 15 yaşındayken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. 6 yaşına geldiğinde bale dersleri aldı ve 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve balerinliği bıraktı.