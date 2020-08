Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?)

Bugünlerde son filmi Old Guard ve ‘cevizli baklava’ açıklamasıyla gündemde olan Charlize Theron 44'üncü yaşını kutluyor. 2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını, ancak kısa bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte 44'üncü doğum gününde Old Guard’dan sonra bir süre yeni projelerde göremeyeceğimiz Charlize Theron’un tüm filmleri…

CHARLİZE THERON KİMDİR? 7 Ağustos 1975 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde dünyaya gelen Charlize Theron 15 yaşındayken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. 6 yaşına geldiğinde bale dersleri aldı ve 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra dizini incitti ve balerinliği bıraktı.

Theron bankadaki bir görevliyle tartışma yaşarken oyuncu menajeri Jjon Crosby tarafından keşfedildi. Theron kartvizini aldığı Crosby'i arayarak oyunculuk için ilk adımını attı.

The Hollywood Reporter’ın 2006 yılının En Çok Kazanan Kadın Oyuncuları listesinde North Country ve Aeon Flux filmleri için film başına aldığı 10 milyon dolar ücretle Halle Berry, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Renée Zellweger, Reese Witherspoon ve Nicole Kidman’ın ardından 7. sırada yer aldı.

ÖDÜLLER Oscar 2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday 2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Kazandı BAFTA 2005 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday 2003 En İyi Kadın Oyuncu/ Monster/ Aday Altın Küre 2012 En İyi Kadın Oyuncu/ Young Adult/ Aday 2006 En İyi Kadın Oyuncu/ North Country/ Aday 2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday 2004 En İyi Kadın Oyuncu Drama/ Monster/ Kazandı Emmy 2005 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ The Life and Death of Peter Sellers/ Aday İşte Charlize Theron'ın rol adlığı tüm dizi ve filmler...

Children of the Corn III: Urban Harvest (Eli's Follower) 1995

2 Days in the Valley (Helga Svelgen) 1996

That Thing You Do! (Tina) 1996

Hollywood Confidential (Sally) 1997

Trial and Error (Billie Tyler)

The Devil's Advocate (Mary Ann Lomax) 1997

Celebrity (Supermodel) 1998

Mighty Joe Young (Jill Young) 1998

The Astronaut's Wife (Jillian Armacost) 1999

The Cider House Rules (Candy Kendall) 1999

Reindeer Games (Ashley) 2000

The Yards (Erica Soltz) 2000

Men of Honor (Gwen Sunday) 2000

The Legend of Bagger Vance (Adele Invergordon) 2000

Sweet November (Sara Deever) 2001

15 Minutes (Rose Hearn) 2001

The Curse of the Jade Scorpion (Laura Kensington) 2001

Trapped (Karen) 2002

Waking Up in Reno (Candy Kirkendall) 2002

The Italian Job (Stella Bridger) 2003

Monster (Aileen) 2003

The Life and Death of Peter Sellers (Britt Ekland) 2004

Head in the Clouds (Gilda Bessé) 2004

North Country (Josey Aimes) 2005

Æon Flux (Aeon Flux) 2005

Arrested Development (TV Series) (Rita) 2005

In the Valley of Elah (Det. Emily Sanders) 2007

Battle in Seattle (Ella) 2007

Sleepwalking (Joleen) 2008

Hancock (Mary) 2008

The Burning Plain (Sylvia) 2008

The Road (Woman) 2008

Young Adult (Mavis Gary) 2011

Prometheus (Meredith Vickers) 2012

Snow White and the Huntsman (Ravenna) 2012

Saturday Night Live: Cut for Time (TV Series) (Reese) 2014

A Million Ways to Die in the West (Anna) 2014

Dark Places (Libby Day) 2014

Mad Max: Fury Road (Imperator Furiosa) 2015

The Huntsman: Winter's War (Ravenna) 2016

The Last Face (Wren) 2016

Atomic Blonde (Lorraine Broughton) 2017

The Fate of the Furious (Cipher) 2017

The Orville (TV Series) (Pria Lavesque) 2017

Tully (Marlo) 2017

Gringo (Elaine Markinson) 2018

Long Shot (Charlotte Field) 2019

Bombshell (Megyn Kelly) 2019

The Old Guard (Andy) 2020

