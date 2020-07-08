Charlize Theron: Yeni Mad Max filminde oynayamamak kalp kırıcı

Aksiyon filmi Mad Max evreninde geçecek Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan yeni filmde rol alamayacak olmasını kabullenmenin zor olduğunu belirten Charlize Theron, bu durumun kendisi için biraz kalp kırıcı olduğunu itiraf etti.

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08.07.2020 - 10:18

Yönetmen George Miller, son yılların en beğenilen aksiyon filmleri arasında yer alan Mad Max

evreninde geçen yeni hikâyeler anlatmak için harekete geçti. İlk projede Charlize Theron'un hayat verdiği Furiosa karakterinin gençliğine odaklanacak yeni bir film oldu.

75 yaşındaki yönetmen Furiosa rolü için Charlize Theron’u tıpkı The Irishman’deki gibi CGI ile gençleştirmeyi düşündüğünü, ancak mevcut teknolojinin bunun için yeterince iyi olmadığına karar vererekt bundan vazgeçtiğini açıkladı.





Furiosa karakteri için farklı oyuncuların isimleri geçerken Charlize Theron'dan konuyla ilgili açıklama geldi:

"Her şeyin sonunda onunla filmi yapamamak olsa da George'a saygım tam. İyi dileklerimden başka bir şey sunmuyorum. Evet, biraz kalp kırıcı. Gerçekten o karakteri sevmiştim. Ve onun yaratım aşamasında o küçük yeri kapladığım için de minnettarım. Her zaman aklımda olacak ve sevgiyle hatırlayacağım"

Hikayenin devamını görmek istediğini belirten Theron "Eğer George Miller hikayeye bu şekilde devam etmesi gerektiğini hissediyorsa ona bu konuda güvenmeliyim. O kadar küçük detaylara takılı kalıyoruz ki, duygusal olarak bize dokunan şeylerin bununla bir ilgisi yok" dedi.







Mad Max: Furiosa filmi için Charlize Theron'un yerine bugüne kadar Anya Taylor ve Jodie Comer'ın isimleri ortaya atıldı.

Mad Max:Fury Road, gelmiş geçmiş en iyi filmler arasınd gösteriliyor Akademi Ödülleri'nden Oscar heykelciklerini toplayan film, Charlize Theron'ın yanı sıra Tom Hardy'yi başrolüne yerleştiriyordu.

Mad Max:Fury Road filminden Charlize Theron sahneleri...

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